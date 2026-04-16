Житель Белгорода сообщает о попадании в энергетический объект: "По подстанции прилетело #бать!". ВИДЕО

В российском Белгороде под удар попал объект критически важной энергетической инфраструктуры - электрическая подстанция "Южная". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные группы в соцсетях и свидетельства очевидцев.

В результате атаки на объекте вспыхнул мощный пожар, который виден из разных уголков города. Местные жители, ставшие свидетелями инцидента, не скрывают эмоций от прилетов.

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