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Житель Белгорода сообщает о попадании в энергетический объект: "По подстанции прилетело #бать!". ВИДЕО
В российском Белгороде под удар попал объект критически важной энергетической инфраструктуры - электрическая подстанция "Южная". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные группы в соцсетях и свидетельства очевидцев.
В результате атаки на объекте вспыхнул мощный пожар, который виден из разных уголков города. Местные жители, ставшие свидетелями инцидента, не скрывают эмоций от прилетов.
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