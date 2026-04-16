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Житель Белгорода сообщает о попадании в энергетический объект: "По подстанции прилетело #бать!". ВИДЕО

В российском Белгороде под удар попал объект критически важной энергетической инфраструктуры - электрическая подстанция "Южная". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные группы в соцсетях и свидетельства очевидцев.

В результате атаки на объекте вспыхнул мощный пожар, который виден из разных уголков города. Местные жители, ставшие свидетелями инцидента, не скрывают эмоций от прилетов.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Тарифы на электроэнергию (2404) дроны (7653) Белгород (514)
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Топ комментарии
+12
Коли подібне будуть говорити мешканці москви ??? І хоронити дітей ???!!!
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16.04.2026 10:17 Ответить
+7
Навіщо кацапи самі себе обстрілюють? 🤔
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16.04.2026 10:15 Ответить
+6
Тварі ********* задоволені Планом ******, усьо ж па дамашньому??.!!
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16.04.2026 10:15 Ответить

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