Мешканець Бєлгорода звітує про влучання в енергетичний об’єкт: "По подстанции прилетело #бать!". ВIДЕО

У російському Бєлгороді під удар потрапив об'єкт критичної енергетичної інфраструктури - електрична підстанція "Южная". Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві пабліки та свідчення очевидців.

Внаслідок атаки на об'єкті спалахнула потужна пожежа, яку видно з різних куточків міста. Місцеві мешканці, які стали свідками інциденту, не приховують емоцій від прильотів.

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Оператори дронів ганяють військових армії РФ вулицями російського Грайворона на Бєлгородщині. ВIДЕО