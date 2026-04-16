6 101 10
Мешканець Бєлгорода звітує про влучання в енергетичний об’єкт: "По подстанции прилетело #бать!". ВIДЕО
У російському Бєлгороді під удар потрапив об'єкт критичної енергетичної інфраструктури - електрична підстанція "Южная". Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві пабліки та свідчення очевидців.
Внаслідок атаки на об'єкті спалахнула потужна пожежа, яку видно з різних куточків міста. Місцеві мешканці, які стали свідками інциденту, не приховують емоцій від прильотів.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+12 Мирон Боднар
показати весь коментар16.04.2026 10:17 Відповісти Посилання
+7 Artcore
показати весь коментар16.04.2026 10:15 Відповісти Посилання
+6 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.04.2026 10:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль