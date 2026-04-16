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Мешканець Бєлгорода звітує про влучання в енергетичний об’єкт: "По подстанции прилетело #бать!". ВIДЕО

У російському Бєлгороді під удар потрапив об'єкт критичної енергетичної інфраструктури - електрична підстанція "Южная". Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві пабліки та свідчення очевидців.

Внаслідок атаки на об'єкті спалахнула потужна пожежа, яку видно з різних куточків міста. Місцеві мешканці, які стали свідками інциденту, не приховують емоцій від прильотів.

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Оператори дронів ганяють військових армії РФ вулицями російського Грайворона на Бєлгородщині. ВIДЕО

Автор: 

електроенергія (6936) дрони (8756) Бєлгород (569)
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Топ коментарі
+12
Коли подібне будуть говорити мешканці москви ??? І хоронити дітей ???!!!
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16.04.2026 10:17 Відповісти
+7
Навіщо кацапи самі себе обстрілюють? 🤔
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16.04.2026 10:15 Відповісти
+6
Тварі ********* задоволені Планом ******, усьо ж па дамашньому??.!!
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16.04.2026 10:15 Відповісти

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