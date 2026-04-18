Антидроновая подготовка: как военные 3-го батальона 58 ОМПБр учатся сбивать вражеские БПЛА. ВИДЕО

Военнослужащие 3-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр провели ряд успешных учений по противодействию дронам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрбатальона.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Как отмечается, тренировки с полуавтоматическими дробовиками для бойцов 3-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр проводятся регулярно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 3-го мотопехотного батальона 58-й бригады отработали ночные стрельбы из БМП и стрелкового оружия. ВИДЕО

"Ружья могут быть эффективны против дронов. Но важно знать, как обращаться с таким оружием и какие боеприпасы нужны, уметь вовремя обнаруживать вражеские дроны и иметь навыки быстрой и меткой стрельбы по движущейся цели", - отметили в батальоне.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что впервые в истории 7-й корпус ДШВ и "Азов" провели совместные командно-штабные учения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский о подготовке военных: Отводим учения от фронта. На объектах наблюдается неудовлетворительное состояние безопасности