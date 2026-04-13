Впервые в истории: 7-й корпус ДШВ и "Азов" провели совместные командно-штабные учения. ФОТОРЕПОРТАЖ
1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" и 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ впервые за время боевых действий провели совместные командно-штабные учения при поддержке Группы содействия безопасности Украины (SAG-U).
Как сообщает Цензор.НЕТ, учения проводила команда Группы содействия безопасности Украины (SAG-U), заявили оба корпуса на своих страницах в Facebook.
Координация действий между подразделениями
Как сообщается, корпуса на фронте имеют смежные зоны ответственности. Поэтому на занятиях офицеры управления работали над синхронизацией совместных усилий и совместным планированием.
"Ваша задача – быстро и эффективно принимать военные решения", – заявил во время учений командир 7-го корпуса ДШВ ВСУ бригадный генерал Евгений Ласийчук.
Формирование совместной системы обороны
Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" бригадный генерал Денис Прокопенко добавил, что цель взаимодействия двух корпусов – построить систему разведки, огневого поражения и минирования, чтобы противник не смог прорвать линию обороны.
Напомним, 7-й корпус ДШВ и корпус "Азов" защищают Покровское направление с лета 2025 года.
- Ранее мы писали, что бойцы бригады "Азов" впервые применили НРК для тушения пожара после атаки под Краматорском.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль