Впервые в истории: 7-й корпус ДШВ и "Азов" провели совместные командно-штабные учения. ФОТОРЕПОРТАЖ

1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" и 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ впервые за время боевых действий провели совместные командно-штабные учения при поддержке Группы содействия безопасности Украины (SAG-U).

Как сообщает Цензор.НЕТ, учения проводила команда Группы содействия безопасности Украины (SAG-U), заявили оба корпуса на своих страницах в Facebook.

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Координация действий между подразделениями

Как сообщается, корпуса на фронте имеют смежные зоны ответственности. Поэтому на занятиях офицеры управления работали над синхронизацией совместных усилий и совместным планированием.

"Ваша задача – быстро и эффективно принимать военные решения", – заявил во время учений командир 7-го корпуса ДШВ ВСУ бригадный генерал Евгений Ласийчук.







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Формирование совместной системы обороны

Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" бригадный генерал Денис Прокопенко добавил, что цель взаимодействия двух корпусов – построить систему разведки, огневого поражения и минирования, чтобы противник не смог прорвать линию обороны.

Напомним, 7-й корпус ДШВ и корпус "Азов" защищают Покровское направление с лета 2025 года.

Ранее мы писали, что бойцы бригады "Азов" впервые применили НРК для тушения пожара после атаки под Краматорском.

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