Вперше в історії: 7 корпус ДШВ та "Азов" провели спільні командно-штабні навчання. ФОТОрепортаж
1-й корпус Національної гвардії України "Азов" і 7-й корпус швидкого реагування ДШВ вперше під час бойових дій провели спільні командно-штабні навчання за підтримки Групи сприяння безпеці України (SAG-U).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, навчання проводила команда Групи сприяння безпеці України (SAG-U), заявили обидва корпуси на своїх сторінках у Facebook.
Координація дій між підрозділами
Як повідомляється, корпуси на фронті мають суміжні смуги відповідальності. Тому на заняттях офіцери управління працювали на синхронізацією спільних зусиль і спільному плануванню.
"Ваше завдання – швидко та ефективно приймати військові рішення", – заявив під час навчань командир 7-го корпусу ДШВ ЗСУ бригадний генерал Євген Ласійчук.
Формування спільної системи оборони
Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" бригадний генерал Денис Прокопенко додав, що мета взаємодії двох корпусів – побудувати систему розвідки, вогневого ураження та мінування, щоб противник не зміг прорвати лінію оборони.
Нагадаємо, 7 корпус ДШВ та корпус "Азов" боронять Покровський напрямок з літа 2025 року.
- Раніше ми писали, що бійці бригади "Азов" вперше застосували НРК для гасіння пожежі після атаки під Краматорськом.
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