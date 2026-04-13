Вперше в історії: 7 корпус ДШВ та "Азов" провели спільні командно-штабні навчання. ФОТОрепортаж

1-й корпус Національної гвардії України "Азов" і 7-й корпус швидкого реагування ДШВ вперше під час бойових дій провели спільні командно-штабні навчання за підтримки Групи сприяння безпеці України (SAG-U).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, навчання проводила команда Групи сприяння безпеці України (SAG-U), заявили обидва корпуси на своїх сторінках у Facebook.

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Координація дій між підрозділами

Як повідомляється, корпуси на фронті мають суміжні смуги відповідальності. Тому на заняттях офіцери управління працювали на синхронізацією спільних зусиль і спільному плануванню.

"Ваше завдання – швидко та ефективно приймати військові рішення", – заявив під час навчань командир 7-го корпусу ДШВ ЗСУ бригадний генерал Євген Ласійчук.







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Формування спільної системи оборони

Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" бригадний генерал Денис Прокопенко додав, що мета взаємодії двох корпусів – побудувати систему розвідки, вогневого ураження та мінування, щоб противник не зміг прорвати лінію оборони.

Нагадаємо, 7 корпус ДШВ та корпус "Азов" боронять Покровський напрямок з літа 2025 року.

Раніше ми писали, що бійці бригади "Азов" вперше застосували НРК для гасіння пожежі після атаки під Краматорськом.

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