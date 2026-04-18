Антидронова підготовка: як військові 3 батальйону 58 ОМПБр навчаються збивати ворожі БпЛА. ВIДЕО
Військовослужбовці 3 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр провели низку успішних антидронових навчань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр батальйону.
Деталі
Як зазначається, тренування з напівавтоматичними дробовиками для бійців 3 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр проводяться регулярно.
"Рушниці можуть бути ефективними проти дронів. Та важливо знати, як поводитися з такою зброєю і які боєприпаси потрібні, вміти вчасно виявляти ворожі дрони і мати навички швидкої і влучної роботи по рухомій цілі", - зазначили у батальйоні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що вперше в історії 7 корпус ДШВ та "Азов" провели спільні командно-штабні навчання.
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