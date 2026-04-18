Антидронова підготовка: як військові 3 батальйону 58 ОМПБр навчаються збивати ворожі БпЛА. ВIДЕО

Військовослужбовці 3 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр провели низку успішних антидронових навчань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр батальйону.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як зазначається, тренування з напівавтоматичними дробовиками для бійців 3 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр проводяться регулярно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї бригади відпрацювали нічні стрільби із БМП та стрілецької зброї. ВIДЕО

"Рушниці можуть бути ефективними проти дронів. Та важливо знати, як поводитися з такою зброєю і які боєприпаси потрібні, вміти вчасно виявляти ворожі дрони і мати навички швидкої і влучної роботи по рухомій цілі", - зазначили у батальйоні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вперше в історії 7 корпус ДШВ та "Азов" провели спільні командно-штабні навчання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський про підготовку військових: Відсуваємо навчання від фронту. Є незадовільний стан безпеки на об’єктах