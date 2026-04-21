Дроны атаковали железную дорогу возле воинских частей в Ростовской области. ВИДЕО
В ночь на 21 апреля в районе Новочеркасска Ростовской области прогремела серия взрывов на фоне атаки беспилотников на железнодорожную инфраструктуру и вблизи воинских частей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Telegram-канал Astra и сообщают власти региона.
Какие объекты пострадали
По имеющимся данным, один из взрывов зафиксировали возле железнодорожных путей в поселке Персиановский. Примерно в полутора километрах от этого места расположена воинская часть №22179, а еще одна – ремонтно-оснащающая часть №3658 – ранее находилась менее чем в километре от эпицентра инцидента.
Местные жители сообщали о громких взрывах в течение ночи. Пассажиры поездов также писали в местных пабликах о задержках на станции Лихая после атаки.
Что говорят российские власти
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что в результате удара была нарушена работа контактной сети железной дороги, из-за чего движение поездов временно останавливалось. По его словам, задержаны три поезда на подходах к станции Новочеркасск и еще четыре – в направлении станции Каменоломни. После восстановления электроснабжения движение возобновили.
В то же время Министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 97 беспилотников над различными регионами России, включая Ростовскую область и акваторию Черного моря.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль