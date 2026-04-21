Дроны атаковали железную дорогу возле воинских частей в Ростовской области. ВИДЕО

В ночь на 21 апреля в районе Новочеркасска Ростовской области прогремела серия взрывов на фоне атаки беспилотников на железнодорожную инфраструктуру и вблизи воинских частей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Telegram-канал Astra и сообщают власти региона.

Какие объекты пострадали

По имеющимся данным, один из взрывов зафиксировали возле железнодорожных путей в поселке Персиановский. Примерно в полутора километрах от этого места расположена воинская часть №22179, а еще одна – ремонтно-оснащающая часть №3658 – ранее находилась менее чем в километре от эпицентра инцидента.

Местные жители сообщали о громких взрывах в течение ночи. Пассажиры поездов также писали в местных пабликах о задержках на станции Лихая после атаки.

Что говорят российские власти

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что в результате удара была нарушена работа контактной сети железной дороги, из-за чего движение поездов временно останавливалось. По его словам, задержаны три поезда на подходах к станции Новочеркасск и еще четыре – в направлении станции Каменоломни. После восстановления электроснабжения движение возобновили.

В то же время Министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 97 беспилотников над различными регионами России, включая Ростовскую область и акваторию Черного моря.

захотели движухи твари безмозглые
21.04.2026 13:19 Ответить
В них ліхтарі горять! Непорядок..
21.04.2026 13:26 Ответить
Точно.
21.04.2026 13:32 Ответить
Это огни для навигации наших дронов
21.04.2026 13:37 Ответить
Оце б влупити військовий ешелон на мості через Дон! Але, вірю, що так буде! Слава Україні!
21.04.2026 16:46 Ответить
 
 