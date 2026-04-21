Дрони атакували залізницю біля військових частин у Ростовській області. ВIДЕО

У ніч на 21 квітня в районі Новочеркаська Ростовської області пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників по залізничній інфраструктурі та поблизу військових частин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Telegram-канал Astra та повідомляє влада регіону.

Які об'єкти уражено

За наявними даними, один із вибухів зафіксували біля залізничної колії у селищі Персіановський. Приблизно за півтора кілометра від цього місця розташована військова частина №22179, а ще одна – ремонтно-оснащувальна частина №3658 – раніше знаходилася менш ніж за кілометр від епіцентру інциденту.

Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи протягом ночі. Пасажири поїздів також писали у місцевих пабліках про затримки на станції Лихая після атаки.

Що каже російська влада

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь підтвердив, що внаслідок удару було порушено роботу контактної мережі залізниці, через що рух поїздів тимчасово зупинявся. За його словами, затримано три поїзди на підходах до станції Новочеркаськ і ще чотири – у напрямку станції Каменоломні. Після відновлення електропостачання рух відновили.

Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що протягом ночі сили ППО нібито перехопили та знищили 97 безпілотників над різними регіонами Росії, включно з Ростовською областю та акваторією Чорного моря.

