6 399 5

Разведчики Третьего армейского корпуса разоблачили проникших в лес рашистов. ВИДЕО

Бойцы Третьего армейского корпуса уничтожили вражескую пехоту, проникшую в лес в зоне ответственности бойцов.

Как сообщает Цензор НЕТ, на ударно-поисковую операцию вышли бойцы Третьей штурмовой, чтобы зачистить позицию и предотвратить дальнейшее просачивание рашистов.

На видео — документальные кадры с GoPro разведчиков 2-го штурмового батальона, которым удалось обнаружить противника и, несмотря на ранение сослуживца, взять оккупанта в плен.

Детали спецоперации

Бойцы прикрывали фланг и обеспечивали пространство для маневра, после чего взяли участок под контроль, собрали документы у уничтоженных противников и были готовы к внезапному контакту.

В ходе операции они выследили врага, организовали круговую оборону, оказали помощь раненому бойцу под плотным огнем и выманили российского солдата из укрытия.

Внимание! Ненормативная лексика!

армия РФ уничтожение пленные Третий армейский корпус
Найкращі Воїни , бережіть себе ✊🙏❤️, найскорішого одуження Герою ❤️
22.04.2026 00:21 Ответить
"Идёт охота на волков! Идёт охота-а-а!..."
22.04.2026 00:32 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Такими мають бути на посадах в Урядовому кварталі, а не ота наволоч з зеленським та Оманською шоблою і аброхаміями!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
22.04.2026 01:28 Ответить
 
 