Разведчики Третьего армейского корпуса разоблачили проникших в лес рашистов. ВИДЕО
Бойцы Третьего армейского корпуса уничтожили вражескую пехоту, проникшую в лес в зоне ответственности бойцов.
Как сообщает Цензор НЕТ, на ударно-поисковую операцию вышли бойцы Третьей штурмовой, чтобы зачистить позицию и предотвратить дальнейшее просачивание рашистов.
На видео — документальные кадры с GoPro разведчиков 2-го штурмового батальона, которым удалось обнаружить противника и, несмотря на ранение сослуживца, взять оккупанта в плен.
Детали спецоперации
Бойцы прикрывали фланг и обеспечивали пространство для маневра, после чего взяли участок под контроль, собрали документы у уничтоженных противников и были готовы к внезапному контакту.
В ходе операции они выследили врага, организовали круговую оборону, оказали помощь раненому бойцу под плотным огнем и выманили российского солдата из укрытия.
Внимание! Ненормативная лексика!
Такими мають бути на посадах в Урядовому кварталі, а не ота наволоч з зеленським та Оманською шоблою і аброхаміями!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!