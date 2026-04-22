Разведчики Третьего армейского корпуса разоблачили проникших в лес рашистов. ВИДЕО

Бойцы Третьего армейского корпуса уничтожили вражескую пехоту, проникшую в лес в зоне ответственности бойцов.

Как сообщает Цензор НЕТ, на ударно-поисковую операцию вышли бойцы Третьей штурмовой, чтобы зачистить позицию и предотвратить дальнейшее просачивание рашистов.

На видео — документальные кадры с GoPro разведчиков 2-го штурмового батальона, которым удалось обнаружить противника и, несмотря на ранение сослуживца, взять оккупанта в плен.

Детали спецоперации

Бойцы прикрывали фланг и обеспечивали пространство для маневра, после чего взяли участок под контроль, собрали документы у уничтоженных противников и были готовы к внезапному контакту.

В ходе операции они выследили врага, организовали круговую оборону, оказали помощь раненому бойцу под плотным огнем и выманили российского солдата из укрытия.

