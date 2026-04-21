Розвідники Третього армійського корпусу викрили інфільтрованих рашистів у лісі. ВIДЕО
Бійці Третього армійського корпусу зачистили ворожу піхоту, яка інфільтрувалася в лісі у смузі відповідальності бійців.
Як повідомляє Цензор НЕТ, на ударно-пошукову операцію вирушили бійці Третьої штурмової, щоб зачистити позицію та унеможливити подальше просочування рашистів.
На відео - документальні кадри з GoPro розвідників 2-го штурмового батальйону, яким вдалося виявити противника та, попри поранення побратима, взяти окупанта в полон.
Деталі спецоперації
Бійці тримали фланг і забезпечували простір для маневру, після чого взяли ділянку під контроль, зібрали документи з ліквідованих противників та були готові до раптового контакту.
У ході операції вони вистежили ворога, організували кругову оборону, надали допомогу пораненому бійцю під щільним вогнем і виманили російського солдата з укриття.
Увага! Ненормативна лексика!
Такими мають бути на посадах в Урядовому кварталі, а не ота наволоч з зеленським та Оманською шоблою і аброхаміями!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!