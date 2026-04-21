Розвідники Третього армійського корпусу викрили інфільтрованих рашистів у лісі. ВIДЕО

Бійці Третього армійського корпусу зачистили ворожу піхоту, яка інфільтрувалася в лісі у смузі відповідальності бійців.

Як повідомляє Цензор НЕТ, на ударно-пошукову операцію вирушили бійці Третьої штурмової, щоб зачистити позицію та унеможливити подальше просочування рашистів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На відео - документальні кадри з GoPro розвідників 2-го штурмового батальйону, яким вдалося виявити противника та, попри поранення побратима, взяти окупанта в полон.

Деталі спецоперації

Бійці тримали фланг і забезпечували простір для маневру, після чого взяли ділянку під контроль, зібрали документи з ліквідованих противників та були готові до раптового контакту.

У ході операції вони вистежили ворога, організували кругову оборону, надали допомогу пораненому бійцю під щільним вогнем і виманили російського солдата з укриття.

Увага! Ненормативна лексика!

армія рф (20773) знищення (9935) полонені (2389) Третій армійський корпус (120)
Найкращі Воїни , бережіть себе ✊🙏❤️, найскорішого одуження Герою ❤️
22.04.2026 00:21 Відповісти
"Идёт охота на волков! Идёт охота-а-а!..."
22.04.2026 00:32 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Такими мають бути на посадах в Урядовому кварталі, а не ота наволоч з зеленським та Оманською шоблою і аброхаміями!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
22.04.2026 01:28 Відповісти
 
 