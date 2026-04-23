Пограничники разоблачили уклониста в багажнике автомобиля, - ГПСУ. ВИДЕО
В пункте пропуска "Угринов" пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы. При досмотре автомобиля обнаружили мужчину, который прятался в салоне, пытаясь выехать в Польшу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.
В пункте пропуска "Угринов" пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы.
Во время досмотра автомобиля "Audi" обнаружили 39-летнего жителя Львовщины, который скрывался между задними сиденьями и багажником.
Отец вывозил сына
За рулем был его 64-летний отец, который и предложил такой способ "переправы". Нарушитель планировал выехать в Польшу, а отец – вернуться в Украину.
О факте правонарушения сообщено в компетентные органы.
Топ комментарии
+7 Александр Мовчан #575353
показать весь комментарий23.04.2026 19:26 Ответить Ссылка
+4 nick #614616
показать весь комментарий23.04.2026 19:23 Ответить Ссылка
+3 Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий23.04.2026 19:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
