Пограничники разоблачили уклониста в багажнике автомобиля, - ГПСУ. ВИДЕО

В пункте пропуска "Угринов" пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы. При досмотре автомобиля обнаружили мужчину, который прятался в салоне, пытаясь выехать в Польшу.

Во время досмотра автомобиля "Audi" обнаружили 39-летнего жителя Львовщины, который скрывался между задними сиденьями и багажником.

Отец вывозил сына

За рулем был его 64-летний отец, который и предложил такой способ "переправы". Нарушитель планировал выехать в Польшу, а отец – вернуться в Украину.

О факте правонарушения сообщено в компетентные органы.

