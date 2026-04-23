Прикордонники викрили ухилянта в багажнику авто, - ДПСУ. ВIДЕО

У пункті пропуску "Угринів" прикордонники зупинили спробу незаконного перетину кордону. Під час огляду автомобіля виявили чоловіка, який ховався у салоні, намагаючись виїхати до Польщі.

Під час огляду автомобіля "Audi" виявили 39-річного жителя Львівщини, який переховувався між задніми сидіннями та багажником.

Батько вивозив сина

За кермом був його 64-річний батько, який і запропонував такий спосіб "переправи". Порушник планував виїхати до Польщі, а батько – повернутися в Україну.

Про факт правопорушення повідомлено компетентні органи.

