Прикордонники викрили ухилянта в багажнику авто, - ДПСУ. ВIДЕО
У пункті пропуску "Угринів" прикордонники зупинили спробу незаконного перетину кордону. Під час огляду автомобіля виявили чоловіка, який ховався у салоні, намагаючись виїхати до Польщі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.
Під час огляду автомобіля "Audi" виявили 39-річного жителя Львівщини, який переховувався між задніми сидіннями та багажником.
Батько вивозив сина
За кермом був його 64-річний батько, який і запропонував такий спосіб "переправи". Порушник планував виїхати до Польщі, а батько – повернутися в Україну.
Про факт правопорушення повідомлено компетентні органи.
