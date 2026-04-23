Прикордонники викрили ухилянта в багажнику авто, - ДПСУ. ВIДЕО

У пункті пропуску "Угринів" прикордонники зупинили спробу незаконного перетину кордону. Під час огляду автомобіля виявили чоловіка, який ховався у салоні, намагаючись виїхати до Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.

У пункті пропуску "Угринів" прикордонники припинили спробу незаконного перетинання кордону.

Під час огляду автомобіля "Audi" виявили 39-річного жителя Львівщини, який переховувався між задніми сидіннями та багажником.

Батько вивозив сина

За кермом був його 64-річний батько, який і запропонував такий спосіб "переправи". Порушник планував виїхати до Польщі, а батько – повернутися в Україну.

Про факт правопорушення повідомлено компетентні органи.

ДПСУ Держприкордонслужба ухилянти
Топ коментарі
ЖАХ! У що перетворили країну суїцідніки73% ( бо ж " кожен з вас - Президент" ) ... країна-КОНЦТАБІР , з якої чоловіки намагаються втекти , і це в 21-му столітті у Центрі Європи !

Яке "цікаве" стало життя за 7 років в КРАЇНІ МРІЙ ЗЕЛЕНСЬКОГО !
23.04.2026 19:26 Відповісти
Молодці, вам зєля за це дасть гєроя україни.
23.04.2026 19:23 Відповісти
Врешь, не уйдешь (с)
23.04.2026 19:23 Відповісти
Знайшли безбілетника. Непорядок.
23.04.2026 19:37 Відповісти
здайте той "багаж" а автоматичну камеру хранєнія, а ключ викиньте...

23.04.2026 20:09 Відповісти
молодці, а то як голосувати - так всі українці, а як вигрібати наслідки свого вибору - так ой вей, ми громадяни світу
23.04.2026 19:25 Відповісти
Вся веселуха ще по-переду. Ох і поржом. Але найкраще сміється той хто сміється останнім
23.04.2026 19:27 Відповісти
і настануть часи коли живі позаздрять мертвим! (с)
23.04.2026 19:46 Відповісти
Порошенко підтримує Зеленського - не виступив проти закритих кордонів в "вільній країні вільних людей". Не треба поширювати рос ІПСО!
23.04.2026 19:53 Відповісти
Порошенко відкрив безвіз в Європу
ЗЄлєнський закрив кордон наглухо

не переплутай !

.
23.04.2026 20:04 Відповісти
Вони фактично підтримують один одного. Не треба поширювати рос ІПСО, що "в Україні є розкол в правлячих елітах"! Безвіз довго не могли отримати, через те, що українська влада не хотіла створювати антикорупційні органи.
23.04.2026 20:17 Відповісти
Ну по твоїй руснявій пропаганді саме Зеленський спровокував ***** напасти... Втікти намагаються не чоловіки, а дрищі ганебні! Чоловіки воюють в окопах і не ниють, як ти!
23.04.2026 20:01 Відповісти
+💯 👍🏿!

Тиса - сама брудна ріка Європи.
перетворилась на сумнозвісну Клоаку від дрисні дезертирів

.
23.04.2026 20:07 Відповісти
А ти, виходить, ухилянт та не чоловік, раз тут пишеш?
23.04.2026 20:08 Відповісти
Ні, я не ухилянт, на відміну від тебе!
23.04.2026 20:17 Відповісти
Не в окопі - значить ухилянт і не треба вигадувати відмовки!
23.04.2026 20:18 Відповісти
«Зєльоний калідор» єрмака-зеленського, уже фсьо, уже не функціонує???? Чи тільки за дзвінком від бананова і шиферів, для поторочі…!?!?!
23.04.2026 19:28 Відповісти
А может так - пассажир багажника авто нашел десять ухилянтов на посту пограничников.
23.04.2026 19:32 Відповісти
А от міндича не викрили чомусь, він теж в багажнику драпав?
23.04.2026 19:35 Відповісти
Чому у багажнику? Він громадянин Ізраїлю, як білий чоловік кордон перетнув.
23.04.2026 20:19 Відповісти
Карацупи не сплять )
23.04.2026 19:35 Відповісти
Злосне порушення, в північній кореї там таких багато теж людей.
23.04.2026 19:37 Відповісти
Там сім'я відповідає за втікача, в концтаборі.
В нас демократія а не диктатура, тому такого немає.
23.04.2026 19:42 Відповісти
Нема в нас демократії і не було ніколи. Люди не голосували за закритий кордон, вони не голосували за дозвіл виїхати молоді і так далі. Рішення наразі і відповідальність за них лежить на конкретних людях а не на демократії.
23.04.2026 20:00 Відповісти
рівень СМІ. може де хтось всрався?
23.04.2026 19:38 Відповісти
Бідний Юзік, а міг викликати таксі.
23.04.2026 19:38 Відповісти
Хотів пропетляти на шару? Самий розумний?
23.04.2026 19:38 Відповісти
Якщо автор цієї статті Лариса Кононенко чоловік, то ухилянт.
23.04.2026 20:22 Відповісти
не навчені стріляти впіймали навченого працювати
23.04.2026 20:15 Відповісти
 
 