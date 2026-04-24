Бойцы подразделения "Перун" из 42-й бригады уничтожили 27 российских разведывательно-ударных дронов. ВИДЕО
Операторы беспилотных систем 42-й отдельной механизированной бригады продемонстрировали исключительную результативность в борьбе с воздушными целями противника. За короткий промежуток времени бойцам подразделения "Перун" удалось уничтожить целую флотилию российских дронов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Речь идет об уничтожении 27 единиц беспилотных летательных аппаратов типа "Молния", которые враг активно использует для разведки и нанесения ударов по позициям украинских защитников.
