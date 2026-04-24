Бійці підрозділу "Перун" із 42-ї бригади знищили 27 російських розвідувально-ударних дронів. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем 42-ї окремої механізованої бригади продемонстрували надзвичайну результативність у боротьбі з повітряними цілями ворога. Протягом короткого проміжку часу бійцям підрозділу "Перун" вдалося ліквідувати цілу флотилію російських дронів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про знищення 27 одиниць безпілотних літальних апаратів типу "Молнія", які ворог активно використовує для розвідки та завдання ударів по позиціях українських захисників.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

