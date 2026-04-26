Зеленский о 40-й годовщине катастрофы на ЧАЭС: Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии

40 лет назад мир столкнулся с одной из крупнейших ядерных катастроф — взорвался четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции. В окружающую среду попало значительное количество радиоактивных веществ.

Об этом напоминает в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия трагедии

Зеленский отметил, что сотни тысяч людей годами преодолевают последствия той трагедии.

"Чтобы сдержать радиацию, над разрушенным реактором построили саркофаг. А позже более 40 стран закрыли его безопасным конфайнментом, чтобы не допустить новых катастроф. Именно эти два сооружения защищают от выбросов радиации и загрязнений. Их содержание и защита — в интересах каждого", — отмечает глава государства.

Россия ставит мир на грань техногенной аварии

Но, как подчеркивает Зеленский, своей войной Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии: российско-иранские "шахеды" постоянно пролетают над станцией, а один из них в прошлом году ударил по конфайнменту.

"Мир не должен допустить, чтобы этот ядерный терроризм продолжался, и лучший способ — это заставить Россию прекратить свои безумные атаки. Помним каждого, кто отдал свою жизнь, ликвидируя последствия этой трагедии. Светлая память всем жертвам Чернобыльской катастрофы", — резюмирует он.

У євро-лідерів нема навиків бити ворога єдиною командою.
В ворог веде Світову війну на знищення демократичного ладу!!
У нас взагалі... Лідор Балаболістичноє реальності
26.04.2026 10:07 Ответить
У світлі нинішніх подій мало віриться, що Чорнобиль стався випадково.
26.04.2026 10:08 Ответить
Він стався не випадково, а через порушення умов експлуатації.
26.04.2026 10:39 Ответить
Поки небуде санкцій кцапам таких щоб вони вили як шакали безперервно, нічого не БУДЕ !
26.04.2026 09:42 Ответить
У євро-лідерів нема навиків бити ворога єдиною командою.
В ворог веде Світову війну на знищення демократичного ладу!!
У нас взагалі... Лідор Балаболістичноє реальності
26.04.2026 10:07 Ответить
У світлі нинішніх подій мало віриться, що Чорнобиль стався випадково.
26.04.2026 10:08 Ответить
Він стався не випадково, а через порушення умов експлуатації.
26.04.2026 10:39 Ответить
Чорнобильська катастрофа сталася під час експерименту, який проводився за наказом з Москви.
26.04.2026 11:46 Ответить
"У світлі нинішніх подій мало віриться, що Чорнобиль стався випадково".
Не з того боку заїжджаєте у давно відомі факти.
26.04.2026 11:56 Ответить
У совітів слово "факт" було дуже багатогранним.
26.04.2026 12:16 Ответить
Так, це знищення українців шляхом зараження людей водою з тієї зони через Дніпро, щоб були не здатні через якийсь час народжувати дітей. А до цього були голодомори і репресії та переселення, асиміляція в отарі catsapiv.
26.04.2026 11:55 Ответить
Дивились фільм Чернобиль HBO - там є відповіді.
26.04.2026 16:11 Ответить
Ніяких російських реакторів в Україні, пане Зеленський! Але ж план по зрадницько-корупційних "болгарських" реакторах був підтриманий лічно Президентом України...🤔
26.04.2026 10:33 Ответить
В нас до...я цих.парашинських реакторів у владі, які нищать країну, мотивацію народу вистояти і віру.
От хоча б третьякова, гетьманцев, улютін, желнович, агрохамії, вєніславські і інші потвори, які зневажають народ України і ночами не сплять аби обезлюднеггя йшло більш швидкими темпами, бажано здихало від їх «щедрот» і витирання власних соак Конституцією.
26.04.2026 11:21 Ответить
Залатати куполна ЧАЕС треба тушами гетьманцева, третьякової, улютіна, желелнович і всіма членами антисоціального комітету імені третьякової. Саме ці ви...лядки зробили все аби обнулити соцгарантії і повагу до подвигу чорнобильців, серед який були слтні тисяч військовослужбовців, міліціонерів, шахтарів.
Падлюче плем'я слуг й...го удода, всіх тих хто рятував країну і весь світ від страшної ядерної катастрофи, як рашисто-фашисти, обібрали, принизили і розчавили морально.
Су...и і мразі кончені😡😡😡😡😡😡😡
Тепер ця п...да матрацна третьякова пропонує захистчорнобильцям ліквідаторам. Потвора. Від твого «захисту» попереднього тисячі ліквідаторів померли ходячі по судах, аби добитися скасування твоїх «новел»
26.04.2026 11:17 Ответить
Що, вже приїхало з турне? Обстріли catsapiv закінчилися?
