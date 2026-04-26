Зеленский о 40-й годовщине катастрофы на ЧАЭС: Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии

40 лет назад мир столкнулся с одной из крупнейших ядерных катастроф — взорвался четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции. В окружающую среду попало значительное количество радиоактивных веществ.

Об этом напоминает в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия трагедии

Зеленский отметил, что сотни тысяч людей годами преодолевают последствия той трагедии.

"Чтобы сдержать радиацию, над разрушенным реактором построили саркофаг. А позже более 40 стран закрыли его безопасным конфайнментом, чтобы не допустить новых катастроф. Именно эти два сооружения защищают от выбросов радиации и загрязнений. Их содержание и защита — в интересах каждого", — отмечает глава государства.

Россия ставит мир на грань техногенной аварии

Но, как подчеркивает Зеленский, своей войной Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии: российско-иранские "шахеды" постоянно пролетают над станцией, а один из них в прошлом году ударил по конфайнменту.

"Мир не должен допустить, чтобы этот ядерный терроризм продолжался, и лучший способ — это заставить Россию прекратить свои безумные атаки. Помним каждого, кто отдал свою жизнь, ликвидируя последствия этой трагедии. Светлая память всем жертвам Чернобыльской катастрофы", — резюмирует он.

