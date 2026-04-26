Зеленский о 40-й годовщине катастрофы на ЧАЭС: Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии
40 лет назад мир столкнулся с одной из крупнейших ядерных катастроф — взорвался четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции. В окружающую среду попало значительное количество радиоактивных веществ.
Об этом напоминает в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия трагедии
Зеленский отметил, что сотни тысяч людей годами преодолевают последствия той трагедии.
"Чтобы сдержать радиацию, над разрушенным реактором построили саркофаг. А позже более 40 стран закрыли его безопасным конфайнментом, чтобы не допустить новых катастроф. Именно эти два сооружения защищают от выбросов радиации и загрязнений. Их содержание и защита — в интересах каждого", — отмечает глава государства.
Россия ставит мир на грань техногенной аварии
Но, как подчеркивает Зеленский, своей войной Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии: российско-иранские "шахеды" постоянно пролетают над станцией, а один из них в прошлом году ударил по конфайнменту.
"Мир не должен допустить, чтобы этот ядерный терроризм продолжался, и лучший способ — это заставить Россию прекратить свои безумные атаки. Помним каждого, кто отдал свою жизнь, ликвидируя последствия этой трагедии. Светлая память всем жертвам Чернобыльской катастрофы", — резюмирует он.
В ворог веде Світову війну на знищення демократичного ладу!!
У нас взагалі... Лідор Балаболістичноє реальності
Не з того боку заїжджаєте у давно відомі факти.
От хоча б третьякова, гетьманцев, улютін, желнович, агрохамії, вєніславські і інші потвори, які зневажають народ України і ночами не сплять аби обезлюднеггя йшло більш швидкими темпами, бажано здихало від їх «щедрот» і витирання власних соак Конституцією.
Падлюче плем'я слуг й...го удода, всіх тих хто рятував країну і весь світ від страшної ядерної катастрофи, як рашисто-фашисти, обібрали, принизили і розчавили морально.
Су...и і мразі кончені😡😡😡😡😡😡😡
Тепер ця п...да матрацна третьякова пропонує захистчорнобильцям ліквідаторам. Потвора. Від твого «захисту» попереднього тисячі ліквідаторів померли ходячі по судах, аби добитися скасування твоїх «новел»