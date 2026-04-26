Зеленський про 40-ві роковини катастрофи на ЧАЕС: Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії

40 років тому світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф - вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Назовні потрапила значна кількість радіоактивних речовин.

Про це нагадує у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

Наслідки трагедії

Зеленський зауважив, що сотні тисяч людей роками долають наслідки тієї трагедії.

"Щоб стримати радіацію, над зруйнованим реактором побудували саркофаг. А пізніше більш ніж 40 країн закрили його безпечним конфайнментом, щоб не допустити нових катастроф. Саме ці дві споруди є тим, що захищає від викидів радіації та забруднень. Їх утримання та захист - в інтересах кожного", - зауважує глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40-ві роковини катастрофи на ЧАЕС: ЄС закликав РФ припинити атаки на ядерні об’єкти України

Росія ставить світ на межу техногенної аварії

Але, як наголошує Зеленський, своєю війною Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії: російсько-іранські "шахеди" постійно пролітають над станцією, а один із них минулого року вдарив по конфайнменту.

"Світ не повинен допустити, щоб цей ядерний тероризм продовжувався, і найкращий спосіб - це змусити Росію припинити свої божевільні атаки. Пам’ятаємо кожного, хто віддав своє життя, ліквідовуючи наслідки цієї трагедії. Світла пам’ять усім жертвам Чорнобильської катастрофи", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після удару РФ по ЧАЕС укриття пошкоджене – є ризик підняття радіоактивного пилу, - директор ЧАЕС Тараканов