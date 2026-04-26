Зеленський про 40-ві роковини катастрофи на ЧАЕС: Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії

40 років тому світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф - вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Назовні потрапила значна кількість радіоактивних речовин.

Про це нагадує у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки трагедії

Зеленський зауважив, що сотні тисяч людей роками долають наслідки тієї трагедії.

"Щоб стримати радіацію, над зруйнованим реактором побудували саркофаг. А пізніше більш ніж 40 країн закрили його безпечним конфайнментом, щоб не допустити нових катастроф. Саме ці дві споруди є тим, що захищає від викидів радіації та забруднень. Їх утримання та захист - в інтересах кожного", - зауважує глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40-ві роковини катастрофи на ЧАЕС: ЄС закликав РФ припинити атаки на ядерні об’єкти України

Росія ставить світ на межу техногенної аварії

Але, як наголошує Зеленський, своєю війною Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії: російсько-іранські "шахеди" постійно пролітають над станцією, а один із них минулого року вдарив по конфайнменту.

"Світ не повинен допустити, щоб цей ядерний тероризм продовжувався, і найкращий спосіб - це змусити Росію припинити свої божевільні атаки. Пам’ятаємо кожного, хто віддав своє життя, ліквідовуючи наслідки цієї трагедії. Світла пам’ять усім жертвам Чорнобильської катастрофи", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після удару РФ по ЧАЕС укриття пошкоджене – є ризик підняття радіоактивного пилу, - директор ЧАЕС Тараканов

У євро-лідерів нема навиків бити ворога єдиною командою.
В ворог веде Світову війну на знищення демократичного ладу!!
У нас взагалі... Лідор Балаболістичноє реальності
26.04.2026 10:07 Відповісти
У світлі нинішніх подій мало віриться, що Чорнобиль стався випадково.
26.04.2026 10:08 Відповісти
Він стався не випадково, а через порушення умов експлуатації.
26.04.2026 10:39 Відповісти
Поки небуде санкцій кцапам таких щоб вони вили як шакали безперервно, нічого не БУДЕ !
26.04.2026 09:42 Відповісти
26.04.2026 10:07 Відповісти
У світлі нинішніх подій мало віриться, що Чорнобиль стався випадково.
26.04.2026 10:08 Відповісти
Він стався не випадково, а через порушення умов експлуатації.
26.04.2026 10:39 Відповісти
Чорнобильська катастрофа сталася під час експерименту, який проводився за наказом з Москви.
26.04.2026 11:46 Відповісти
"У світлі нинішніх подій мало віриться, що Чорнобиль стався випадково".
Не з того боку заїжджаєте у давно відомі факти.
26.04.2026 11:56 Відповісти
У совітів слово "факт" було дуже багатогранним.
26.04.2026 12:16 Відповісти
Так, це знищення українців шляхом зараження людей водою з тієї зони через Дніпро, щоб були не здатні через якийсь час народжувати дітей. А до цього були голодомори і репресії та переселення, асиміляція в отарі catsapiv.
26.04.2026 11:55 Відповісти
Дивились фільм Чернобиль HBO - там є відповіді.
26.04.2026 16:11 Відповісти
Ніяких російських реакторів в Україні, пане Зеленський! Але ж план по зрадницько-корупційних "болгарських" реакторах був підтриманий лічно Президентом України...🤔
26.04.2026 10:33 Відповісти
В нас до...я цих.парашинських реакторів у владі, які нищать країну, мотивацію народу вистояти і віру.
От хоча б третьякова, гетьманцев, улютін, желнович, агрохамії, вєніславські і інші потвори, які зневажають народ України і ночами не сплять аби обезлюднеггя йшло більш швидкими темпами, бажано здихало від їх «щедрот» і витирання власних соак Конституцією.
26.04.2026 11:21 Відповісти
Залатати куполна ЧАЕС треба тушами гетьманцева, третьякової, улютіна, желелнович і всіма членами антисоціального комітету імені третьякової. Саме ці ви...лядки зробили все аби обнулити соцгарантії і повагу до подвигу чорнобильців, серед який були слтні тисяч військовослужбовців, міліціонерів, шахтарів.
Падлюче плем'я слуг й...го удода, всіх тих хто рятував країну і весь світ від страшної ядерної катастрофи, як рашисто-фашисти, обібрали, принизили і розчавили морально.
Су...и і мразі кончені😡😡😡😡😡😡😡
Тепер ця п...да матрацна третьякова пропонує захистчорнобильцям ліквідаторам. Потвора. Від твого «захисту» попереднього тисячі ліквідаторів померли ходячі по судах, аби добитися скасування твоїх «новел»
26.04.2026 11:17 Відповісти
Що, вже приїхало з турне? Обстріли catsapiv закінчилися?
26.04.2026 11:56 Відповісти
 
 