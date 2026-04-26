Зеленський про 40-ві роковини катастрофи на ЧАЕС: Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії
40 років тому світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф - вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Назовні потрапила значна кількість радіоактивних речовин.
Про це нагадує у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки трагедії
Зеленський зауважив, що сотні тисяч людей роками долають наслідки тієї трагедії.
"Щоб стримати радіацію, над зруйнованим реактором побудували саркофаг. А пізніше більш ніж 40 країн закрили його безпечним конфайнментом, щоб не допустити нових катастроф. Саме ці дві споруди є тим, що захищає від викидів радіації та забруднень. Їх утримання та захист - в інтересах кожного", - зауважує глава держави.
Росія ставить світ на межу техногенної аварії
Але, як наголошує Зеленський, своєю війною Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії: російсько-іранські "шахеди" постійно пролітають над станцією, а один із них минулого року вдарив по конфайнменту.
"Світ не повинен допустити, щоб цей ядерний тероризм продовжувався, і найкращий спосіб - це змусити Росію припинити свої божевільні атаки. Пам’ятаємо кожного, хто віддав своє життя, ліквідовуючи наслідки цієї трагедії. Світла пам’ять усім жертвам Чорнобильської катастрофи", - резюмує він.
В ворог веде Світову війну на знищення демократичного ладу!!
У нас взагалі... Лідор Балаболістичноє реальності
Не з того боку заїжджаєте у давно відомі факти.
От хоча б третьякова, гетьманцев, улютін, желнович, агрохамії, вєніславські і інші потвори, які зневажають народ України і ночами не сплять аби обезлюднеггя йшло більш швидкими темпами, бажано здихало від їх «щедрот» і витирання власних соак Конституцією.
Падлюче плем'я слуг й...го удода, всіх тих хто рятував країну і весь світ від страшної ядерної катастрофи, як рашисто-фашисти, обібрали, принизили і розчавили морально.
Су...и і мразі кончені😡😡😡😡😡😡😡
Тепер ця п...да матрацна третьякова пропонує захистчорнобильцям ліквідаторам. Потвора. Від твого «захисту» попереднього тисячі ліквідаторів померли ходячі по судах, аби добитися скасування твоїх «новел»