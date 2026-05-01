Записали совещание Алаудинова и ликвидировали оккупантов из "Ахмата": уникальная операция ГУР на Сумщине. ВИДЕО

Спецподразделение ГУР "Шаманбат", в состав которого входят бойцы Ичкерии, совместно с 104-й бригадой ТРО "Горынь" и подразделением агентурных операций ГУР в период с февраля по апрель провели операцию по уничтожению военнослужащих РФ из подразделения "Ахмат" на Сумском направлении.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Бывший военный "Ахмата", с которым была установлена связь в начале 2025 года, передал ГУР информацию о планах и намерениях врага.

Впоследствии разведчики организовали безопасный переход агента на подконтрольную Украине территорию.

Отмечается, что он установил устройство для прослушивания, переданное за линию фронта FPV-дроном, в помещении для совещаний "Ахмат", что позволило ГУР записать разговоры всего командного состава подразделения.

"Высокая осведомленность о планах и возможностях врага позволила украинским спецназовцам прицельно поражать кадыровцев во время их перемещений и в районах сосредоточения", — говорится в сообщении.

За два месяца "Ахмат" понес самые большие потери с начала полномасштабного вторжения: 41 убит, 87 – ранены. Еще более сотни наемников числятся пропавшими без вести.

Также уничтожено и повреждено более 160 единиц бронированного и автомобильного транспорта, более 25 БПЛА различных типов, а также средства связи, РЭБ/РЭР, инженерное оборудование и техника, склады оружия и топливных материалов и другие средства ведения войны.

Командир ичкерских добровольцев спецподразделения ГУР "Шаманбат" Абдул Хаким призвал чеченцев не подписывать контракт и избегать мобилизации в российскую армию. Если попасть в ее ряды не удалось избежать – немедленно выходить на связь с украинской разведкой и сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь.

