Записали совещание Алаудинова и ликвидировали оккупантов из "Ахмата": уникальная операция ГУР на Сумщине. ВИДЕО
Спецподразделение ГУР "Шаманбат", в состав которого входят бойцы Ичкерии, совместно с 104-й бригадой ТРО "Горынь" и подразделением агентурных операций ГУР в период с февраля по апрель провели операцию по уничтожению военнослужащих РФ из подразделения "Ахмат" на Сумском направлении.
Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Бывший военный "Ахмата", с которым была установлена связь в начале 2025 года, передал ГУР информацию о планах и намерениях врага.
Впоследствии разведчики организовали безопасный переход агента на подконтрольную Украине территорию.
Отмечается, что он установил устройство для прослушивания, переданное за линию фронта FPV-дроном, в помещении для совещаний "Ахмат", что позволило ГУР записать разговоры всего командного состава подразделения.
"Высокая осведомленность о планах и возможностях врага позволила украинским спецназовцам прицельно поражать кадыровцев во время их перемещений и в районах сосредоточения", — говорится в сообщении.
За два месяца "Ахмат" понес самые большие потери с начала полномасштабного вторжения: 41 убит, 87 – ранены. Еще более сотни наемников числятся пропавшими без вести.
Также уничтожено и повреждено более 160 единиц бронированного и автомобильного транспорта, более 25 БПЛА различных типов, а также средства связи, РЭБ/РЭР, инженерное оборудование и техника, склады оружия и топливных материалов и другие средства ведения войны.
Командир ичкерских добровольцев спецподразделения ГУР "Шаманбат" Абдул Хаким призвал чеченцев не подписывать контракт и избегать мобилизации в российскую армию. Если попасть в ее ряды не удалось избежать – немедленно выходить на связь с украинской разведкой и сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь.
Нохчі вільні люди
Вічна пам'ять Джохару Дудаєву