Записали нараду Алаудінова та ліквідували окупантів з "Ахмату": унікальна операція ГУР на Сумщині. ВIДЕО

Спецпідрозділ ГУР "Шаманбат", до складу якого входять воїни Ічкерії, спільно зі 104 бригадою ТРО "Горинь" та підрозділом агентурних операцій ГУР протягом лютого-квітня провели операцію зі знищенням військових РФ з підрозділу "Ахмат" на Сумському напрямку.

Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Колишній військовий "Ахмату", з яким було встановлено зв'язок на початку 2025 року, передав ГУР інформацію про плани та наміри ворога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділ "1514" білоруських добровольців провів розвідку та знищив позиції окупантів на Запоріжжі

Згодом розвідники організували безпечний перехід агента на підконтрольну Україні територію.

Зазначається, що він встановив пристрій для прослуховування, переданий за лінію фронту FPV-дроном, в приміщенні для нарад "Ахмат", що дозволило ГУР записати розмови всього командного складу підрозділу.

"Висока обізнаність про плани та можливості ворога дозволила українським спецпризначенцям прицільно бити кадирівців під час їх переміщень та в районах зосередження", - йдеться в повідомленні.

Читайте: ДШВ ЗСУ ліквідували понад 3 тисячі окупантів за місяць

Протягом двох місяців "Ахмат" зазнав найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення: 41 вбитими, 87 – пораненими. Ще понад сотня найманців зарахована у зниклі безвісти.

Також знищено і пошкоджено понад 160 одиниць броньованого і автомобільного транспорту, понад 25 БпЛА різних типів, а також засоби зв’язку, РЕБ/РЕР, інженерна обладнання та техніка, склади зброї та паливних матеріалів і інші засоби ведення війни.

Командир ічкерійських добровольців спецпідрозділу ГУР "Шаманбат" Абдул Хакім закликав чеченців не підписувати контракт та уникати мобілізації до російської армії. Якщо потрапляння до її лав не вдалось уникнути – негайно виходити на зв’язок з українською розвідкою та здаватись в полон, щоб зберегти життя.

Також дивіться: Спецпризначенці "Артану" зачистили позиції окупантів на Запорізькому напрямку та зібрали трофеї під обстрілом. ВIДЕО 18+