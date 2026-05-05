Минус редкий миномет "Тюльпан" и рашист, который вел из него огонь: боевая работа бомбардировщика Vampire бойцов 57-й ОМПБр. ВИДЕО
Враг лишился редкой и сверхмощной системы — самоходного 240-мм миномета 2С4 "Тюльпан", который использовался для уничтожения укреплений и позиций украинских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи FPV-дронов с тепловизорами и бомбардировщик Vampire БАР "Ares" 57-й ОМПБр уничтожили миномет вместе с членом экипажа, а также машину прикрытия в районе села Архангельское Белгородской области.
Эти системы являются редкостью в российской армии, поэтому каждая их потеря существенно снижает огневые возможности противника.
После поражения миномет "Тюльпан" больше не сможет применяться для обстрелов позиций Сил обороны, в частности на Харьковском направлении.
