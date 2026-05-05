Минус редкий миномет "Тюльпан" и рашист, который вел из него огонь: боевая работа бомбардировщика Vampire бойцов 57-й ОМПБр. ВИДЕО

Враг лишился редкой и сверхмощной системы — самоходного 240-мм миномета 2С4 "Тюльпан", который использовался для уничтожения укреплений и позиций украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи FPV-дронов с тепловизорами и бомбардировщик Vampire БАР "Ares" 57-й ОМПБр уничтожили миномет вместе с членом экипажа, а также машину прикрытия в районе села Архангельское Белгородской области.

Эти системы являются редкостью в российской армии, поэтому каждая их потеря существенно снижает огневые возможности противника.

После поражения миномет "Тюльпан" больше не сможет применяться для обстрелов позиций Сил обороны, в частности на Харьковском направлении.

армия РФ (22700) уничтожение (9741) артиллерия (731) 57 отдельная мотопехотная бригада (124) миномет (108) дроны (6996) Харьковская область (2612)
Тюльпан разом з московітом, привяв дещо…
Припікає у орків!!
05.05.2026 22:21 Ответить
Мужики погибли за родину. Послать цветы их телкам и шлюхам !
05.05.2026 22:25 Ответить
Нема таких квітів під назвою пельмені
06.05.2026 12:31 Ответить
Слава Вампіру!
05.05.2026 22:29 Ответить
Настав травень. Час квітучих квітів! 😁
05.05.2026 22:44 Ответить
Дякую хлопцям! "Тюльпан" - страшна зброя. Багато життів українців зберегли! Файно забаранили підарів!
05.05.2026 23:54 Ответить
Оце детон , дякую ангели
06.05.2026 00:01 Ответить
"Тюльпан" "затюльпанили", и он "абсиренился"...
06.05.2026 07:51 Ответить
 
 