УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5038 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення вогневих позицій окупантів
1 927 6

Мінус рідкісний міномет "Тюльпан" і рашист, який вів з нього вогонь: бойова робота бомбера Vampire бійців 57-ї ОМПБр. ВIДЕО

Ворог втратив рідкісну та надпотужну систему - самохідний 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан", який застосовувався для руйнування укріплень і позицій українських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі FPV-дронів із тепловізорами та бомбер Vampire БАР "Ares" 57-ї ОМПБр знищили міномет разом із членом екіпажу, а також машину прикриття в районі села Архангельське Бєлгородської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ці системи є рідкісними у російській армії, тому кожна їхня втрата суттєво знижує вогневі можливості противника.

Після ураження міномет "Тюльпан" більше не зможе застосовуватися для обстрілів позицій Сил оборони, зокрема на Харківському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Олександрівському напрямку ворог не має просування, - 37-ма окрема бригада морської піхоти. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти підрозділу "Фенікс" за квітень збили майже 300 російських дронів на $10 млн. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20910) знищення (10051) артилерія (874) 57 окрема мотопіхотна бригада (126) міномет (115) дрони (8024) Харківська область (2658)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тюльпан разом з московітом, привяв дещо…
Припікає у орків!!
показати весь коментар
05.05.2026 22:21 Відповісти
Мужики погибли за родину. Послать цветы их телкам и шлюхам !
показати весь коментар
05.05.2026 22:25 Відповісти
Слава Вампіру!
показати весь коментар
05.05.2026 22:29 Відповісти
Настав травень. Час квітучих квітів! 😁
показати весь коментар
05.05.2026 22:44 Відповісти
Дякую хлопцям! "Тюльпан" - страшна зброя. Багато життів українців зберегли! Файно забаранили підарів!
показати весь коментар
05.05.2026 23:54 Відповісти
Оце детон , дякую ангели
показати весь коментар
06.05.2026 00:01 Відповісти
 
 