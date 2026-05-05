Мінус рідкісний міномет "Тюльпан" і рашист, який вів з нього вогонь: бойова робота бомбера Vampire бійців 57-ї ОМПБр. ВIДЕО

Ворог втратив рідкісну та надпотужну систему - самохідний 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан", який застосовувався для руйнування укріплень і позицій українських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі FPV-дронів із тепловізорами та бомбер Vampire БАР "Ares" 57-ї ОМПБр знищили міномет разом із членом екіпажу, а також машину прикриття в районі села Архангельське Бєлгородської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ці системи є рідкісними у російській армії, тому кожна їхня втрата суттєво знижує вогневі можливості противника.

Після ураження міномет "Тюльпан" більше не зможе застосовуватися для обстрілів позицій Сил оборони, зокрема на Харківському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Олександрівському напрямку ворог не має просування, - 37-ма окрема бригада морської піхоти. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти підрозділу "Фенікс" за квітень збили майже 300 російських дронів на $10 млн. ВIДЕО