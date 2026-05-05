Мінус рідкісний міномет "Тюльпан" і рашист, який вів з нього вогонь: бойова робота бомбера Vampire бійців 57-ї ОМПБр. ВIДЕО
Ворог втратив рідкісну та надпотужну систему - самохідний 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан", який застосовувався для руйнування укріплень і позицій українських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі FPV-дронів із тепловізорами та бомбер Vampire БАР "Ares" 57-ї ОМПБр знищили міномет разом із членом екіпажу, а також машину прикриття в районі села Архангельське Бєлгородської області.
Ці системи є рідкісними у російській армії, тому кожна їхня втрата суттєво знижує вогневі можливості противника.
Після ураження міномет "Тюльпан" більше не зможе застосовуватися для обстрілів позицій Сил оборони, зокрема на Харківському напрямку.
