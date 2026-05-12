В Кривом Роге депутат от "Слуги народа" похвасталась поездкой 11-летней дочери за рулем: полиция выписала штраф. ВИДЕО

Депутат Криворожского городского совета от партии "Слуга народа" Светлана Максимчук оказалась в центре скандала из-за нарушения правил дорожного движения. Как сообщает Цензор.НЕТ, чиновница сама опубликовала в соцсетях видео, на котором её 11-летняя дочь управляет автомобилем на одной из дорог.

На кадрах было видно, что ребенок находится на водительском сиденье, а сама Максимчук снимала процесс с пассажирского места, хвастаясь "навыками" девочки.

На Максимчук был составлен административный протокол, вероятно, за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Штраф за подобное нарушение — 3400 гривен.

