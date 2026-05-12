В Кривом Роге депутат от "Слуги народа" похвасталась поездкой 11-летней дочери за рулем: полиция выписала штраф. ВИДЕО

Депутат Криворожского городского совета от партии "Слуга народа" Светлана Максимчук оказалась в центре скандала из-за нарушения правил дорожного движения. Как сообщает Цензор.НЕТ, чиновница сама опубликовала в соцсетях видео, на котором её 11-летняя дочь управляет автомобилем на одной из дорог.

На кадрах было видно, что ребенок находится на водительском сиденье, а сама Максимчук снимала процесс с пассажирского места, хвастаясь "навыками" девочки.

На Максимчук был составлен административный протокол, вероятно, за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Штраф за подобное нарушение — 3400 гривен.

+37
Коли не було інтернету, тільки сім'я та близькі люди знали, що людина ідіот. Зараз завдяки соцмережам це знають всі.....
12.05.2026 15:02 Ответить
+21
Мозгів зовсім нема, оце такі інтелектуали керують країною в найважчий час ******** історії
12.05.2026 15:10 Ответить
+15
Qualis rex, talis grex (який цар, така свита)
12.05.2026 15:01 Ответить
Qualis rex, talis grex (який цар, така свита)
12.05.2026 15:01 Ответить
Какой козел - такие бараны.
12.05.2026 16:05 Ответить
наприклад, у Сполученому Королівстві за це був би не просто штраф - 1). Дозвіл керування неповнолітній особі. 2) Неналежне виконання батьківських обов"язків. 3). Відсутність дійсного страхового поліса на водія. 4) Небезпечне керування. Ну а потім - 1) ніфіговий штраф. 2) Пенальті поінти. 3) Суд 4) Ймовірне позбавлення прав. 5) Ймовірне скасування страхового полісу, але щонайменше втрата NCD , із всіма витікаючими наслідками на наступні роки - навіть при збереженні водійської ліцензії - вартість поліса зростає кратно. 6) Якщо це депутат - це буде назавжди нотіс в її кар"єру, які фактично пи3*да. І це якщо просто без ДТП.
12.05.2026 17:23 Ответить
"Штраф за подібне порушення - 3400 гривень."

там має бути не штраф а кримінальна стаття і лист в службу опіки
12.05.2026 15:01 Ответить
яку користь державі приносить ця шмара ? бабло собі гребе та кальфує собі
12.05.2026 15:32 Ответить
12.05.2026 17:24 Ответить
В вашій цивілізованій країні, людина яка працює не може зуб полікувати бо це розкіш .
12.05.2026 17:54 Ответить
ну звісно, і ще котів їдять, хоча коти - теж розкіш! - у вас все по кацапській методичці.
12.05.2026 18:01 Ответить
Ні, реальна ситуація.
12.05.2026 21:13 Ответить
реально ситуація, якщо ви не стали на облік у NHS, або не маєте National Insurance Number , або не числитеся по договору у приватній практиці і не відвідуєте регулярні апоінтменти або не маєте окремого страхування, а просто звалилися нізвідки і раптом запланували полікувати зуби - так це може бути не дуже дешево. Тому що система працює зовсім по-іншому, ніж у нас. В Україні чувак тягне до останнього - припікло - побіг у першу-ліпшу клініку, відвалив тисячі 2-3 - ну тобто половину або більше пенсії - і йому зробили практично тут і зараз. В Британії ти стоїш на обліку і регулярно маєш аппоінтменти. Обов"язково. Тобі завчасно бачуть проблему ще на ранніх стадіях і тобі планують лікування. По цілком адекватній ціні. Або ти платиш щорічну страховку, досить невелику - і тобі покравають нещасні випадки. Або ти на юніверсал кредіті і через NHS+ приватна практика - тобі абсолютно БЕЗКОШТОВНО лікують зуби і безкоштовні ліки. Так, це не будуть супер вініри, але базові полімери на передні і сірі на задні. І ніхто не ходить без зубів. Це байки. Але правда і те, що зубну косметику чи вініри чи брекети в Україні будуть значно доступніші. Але базове лікування - цілком доступне в ЮК.
13.05.2026 01:02 Ответить
На городі бузина, а в Києві дядько...
12.05.2026 18:02 Ответить
12.05.2026 15:02 Ответить
Мати виявилася ТП.....Але депутат від СН...
12.05.2026 15:10 Ответить
12.05.2026 15:10 Ответить
Бо партія Слуга народу = негативна селекція.
12.05.2026 15:44 Ответить
обидві не пристебнути, а за це штраф ?
12.05.2026 15:11 Ответить
"Коли Господь хоче когось покарать - він позбавляє цю людину, розуму..."
12.05.2026 15:12 Ответить
тільки одночасно він карає і людей з розумом , які, на жаль, залежать від вибору (і не тільки від вибору) цих безмізких☹️
12.05.2026 15:24 Ответить
Зепід@ри всі як на подбор ракушки безмозглі....
12.05.2026 15:16 Ответить
Ця вицвівша мілфа -типова рибка гуппі..
13.05.2026 00:58 Ответить
таке ж убоге, як і та зелена🤮 зграя покидьків в ВР
12.05.2026 15:19 Ответить
Дура якась...
12.05.2026 15:35 Ответить
Дебільна.... ***, розумію, що чужих дітей не жалко, так хоча би свою пожаліла.
12.05.2026 15:41 Ответить
це те, що називається з
жиру бісяться
відправити її на фронт кашу варити,
продукти перевозити
12.05.2026 15:41 Ответить
Ждем видео с собакой за рулем
12.05.2026 15:48 Ответить
У США мінімальний вік для отримання водійських прав варіюється від 14 до 17 років залежно від штату, причому найпоширенішим віком для отримання обмежених прав є 16 років.

. Проте, у багатьох країнах (Німеччина, Франція, Австрія) діє система супроводжуваного водіння з 17 років, а в окремих випадках (наприклад, Мальта) - з 14-16 років для легких транспортних засобів.

отакої!!!
а, кажуть, що зелені імбецили одумались.
то підіть та подивиться у дзеркало, коментарі хрєнові!
то ж воювати з 18?
зброю, всім?
а, тут можна хайпанути?
12.05.2026 15:59 Ответить
Ви пане не плутайте мух з котлетами.

- Передача керування особi без прав на керування - стаття у будь-якому випадку;

- Рiк з якого можна отримувати права - лежить у площинi законодавчоi дискусii, а не у площинi порушення. Хоч з 8 рокiв за кермо, але треба проголосувати та прийняти закон, що це дозволяе;

- Зброя\служба та керування автомобiлем це рiзнi за наслiдками для оточуючих заняття: зброя - це взвести курок, направити на цiль, натиснути гачок там, де по iдеi мирного населення нема. Автомобiль - це декiлька важелiв одночасно на великих габаритах посеред живих людей. Будь яка помилка призводить до фатальних наслiдкiв. Хоча можемо гранатометчика посадити за штурвал F16, бо i те i iнше - армiя, чи не так?

- У кожнiй краiнi iснують своi особливостi, i закони\правила треба приймати згiдно власних особливостей, а не дивитись що там у США. США перед тим як дати права керування 14-рiчним юнакам - пройшли тернистий шлях демократичних дискусiй по вiдстоюванню тих чи iнших думок, а ви навiть у коментарях не можете втриматись вiд образ тих, чия думка вiдрiзняеться вiд вашоi - ви за покликанням не американець, а совок що буде розстрiлювати за iнакомислення.
12.05.2026 16:14 Ответить
я ж і кажу!
відразу з'являються пєтрови, що починають розмазувати гімно стінах!!!

такі, собі на всьому розумні пєтрови.
і як авто водити, і як закони писати, і як по сомалійські стріляти.....
12.05.2026 16:18 Ответить
Пояснiть напрям вашого сарказму.

Бо так, водiйськi права може отримати майже кожен.
I так, майже кожен може бути обраний депутатом.
Про стрiльбу пiд час вiйни в краiнi, де навiть дiабетики придатнi - взагалi можна промовчати, легше знайти того, хто не знае як стрiляти.

Пояснюйте будь-ласка.
12.05.2026 18:00 Ответить
сарказм у всі боки!
папріколу подпівас......
12.05.2026 18:09 Ответить
11 років чи 14, какая разніца?
12.05.2026 17:33 Ответить
Просто уважно подивіться на харю цієї х...ви!Життя вдалося.Навіть регіонали не вели себе так зухвало при попередній владі.
12.05.2026 16:44 Ответить
Це ті ж регіоанали, тільки перефарбовані на зелених тварин!
12.05.2026 16:58 Ответить
Тупе дурне щей депутат
12.05.2026 17:19 Ответить
В рашці татусь дав сину порулити літаком. Ніхто не вижив .
12.05.2026 17:59 Ответить
Одідрать шлюху в усі дірки
12.05.2026 18:21 Ответить
Молодець!
Респект!
В такому віці так впевнено водити, та не кожна леді так їздить.
Приклад для інших. Дайте дівчині самореалізовуватись!
12.05.2026 21:34 Ответить
Електроопора ставить лайк..
13.05.2026 01:01 Ответить
 
 