Безуглая устроила ссору с нардепом Федиенко у трибуны в сессионном зале ВР: "Зачем ты врешь?!!". ВИДЕО

Сегодня в сессионном зале Верховной Рады произошел очередной скандал с участием народного депутата Марьяны Безуглой. Во время выступления её коллеги по фракции "Слуга народа" Александра Федиенко депутат выбежала к трибуне и устроила ссору. Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник на почве обсуждения закона о киберзащите. Александр Федиенко во время выступления отметил, что Безуглая фактически блокирует принятие этого важного документа, подав к нему более тысячи поправок.

Реакция депутатки была мгновенной: она подбежала к Федиенко и пыталась силой вырвать документы с текстом его выступления. 

Спикер парламента Руслан Стефанчук был вынужден вмешаться в ситуацию, назвав поведение народной избранницы "позорным" и призвав к порядку в зале. 

парламент (871) Слуга народа (2668) Стефанчук Руслан (682) Безуглая Марьяна (323)
Топ комментарии
+40
Спасибо жителям Оболони за этот позор Украины. Как оно думать и голосовать жопой, хорошо зашло?
30.04.2026 11:12 Ответить
+18
Наша Ґрета Тунберг.
30.04.2026 11:14 Ответить
+17
Так это же команда твоего любимого президента. Его ручная шавка с Ермаком. Следствие твоего выбора в 2019 году. Что теперь не так? Смотри какая пара, прямо загляденье.

30.04.2026 11:27 Ответить
Немає спокою їбанутій! 😁
30.04.2026 11:32 Ответить
Чем тупее - тем активнее
30.04.2026 11:36 Ответить
Весна вже закінчується,а кобилка досі не покрита..Невже у всій ВР не знайдеться сміливця який не
погребує?Усім би стало спокійніше..
30.04.2026 11:24 Ответить
Федієнко головний фахівець України з кіберзахисту, ІТшник, зв'язківець з 40 річним стажем. А хто така Безугла, що вона розуміє в кіберзахисті, в мережах передачі даних, в мережі Інтернет, в налаштуваннях програмного забезпечення комп'ютерів та серверів, комунікаційного обладнання? Смішно дивитись на цей цирк у виконанні підвіяної дури!
30.04.2026 11:16 Ответить
Вона спеціаліст з будь-якого питання! Просто знахідка! 🤣
Рекомендую до перегляду один з самих яскравих "шедеврів" у її виконанні:
https://youtu.be/0tsY_9KStBo Виступ нардепки від партії "Слуга народу" Мар'яни Безуглої на форумі "Україна 30. Платіжки"
30.04.2026 11:24 Ответить
Она аналог Igor_L, только избранный мудрым населением в Раду. Типичная хвора на голову графоманка.
30.04.2026 11:28 Ответить
Разнобокоодаренная, она в первые месяцы масштабного вторжения шарилась по штабам и учила вояк воевать, пока Залужный не запретил ее подпускать на пушечный выстрел.
30.04.2026 11:27 Ответить
Так це для спеціально для Тебе Зеленський став Президентом, щоб Тебе порадувати!
30.04.2026 11:31 Ответить
Спасибо, хворе. Ты уже "порадовал" всю страну. Сотни тысяч жертв мирных украинцев и миллионы обездоленных и на твоей совести, радульщик. Как оно спится, осознавая это? Хотя тебе, хворе, вряд-ли дойдет. Сильно тупой.
30.04.2026 11:35 Ответить
А я думав то путін винний, а ви виходить путіна не вважаєте причиною смертей військових і цивільних? Для вас політичний опонент гірше путна, от такі люди як ви і довели Україну до катастрофи, бо вам потрібна лише влада, ви готові лягти навіть під путіна, тільки щоб мати можливість красти гроші! Не дивно що нарід викинув вас з влади і більше ви туди не повернетесь ніколи!
30.04.2026 11:39 Ответить
Я прекрасно знаю кто привел горе в нашу страну. Но точно также я знаю кто открыл этому горю настежь двери и сказал "Добро пожаловать" - такие дегенераты как и ты, проголосовавшие за "надо просто перестать стрелять", "один народ" и "стереть границы в своей голове".
30.04.2026 11:45 Ответить
Яке ж тупе і брехливе створіння.
30.04.2026 12:01 Ответить
Ну рази уйло обіцяв шо більше жодної слізінки не впаде з очей українських дітей, жінок, матерів з трибуни вр у 19 році - та ні. Це обіцяв свіжопредставлений презедент їб....тої більшості - зеленский. Ну, і як, - сліз вже давно не має - він виконав свою обіцянку?
30.04.2026 12:15 Ответить
19 квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
30.04.2026 12:03 Ответить
Федієнко головний фахівець України з кіберзахисту

це він сам себе призначив чи ви його?
30.04.2026 11:31 Ответить
Він голова відповідного підкомітету комітету з нац. безепки та оборони! Тобто він в верховному органі влади відповідає за розробку профільних законов по кібербезпеці. Це означає що Федієнко є головним фахівцем з напрямку кібербезпеки в ВРУ.
30.04.2026 11:34 Ответить
та невже.
це означає виключно те, що він є головою підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
все. але це не свідчить про те, що він є "головним фахівцем України з кіберзахисту".
30.04.2026 11:41 Ответить
Назовіть фахівця кращого за Федієнка.
30.04.2026 11:46 Ответить
Назву - Костянтин Корзун, але ж він не зелений і не депутат ВР.
30.04.2026 12:51 Ответить
украинский политик. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_IX_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 Народный депутат Украины IX созыва (с 2019 года). Член партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Слуга народа».
В парламенте бИла заместителем председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
Голова підкомітету з питань міжнародних форм та методів протидії агресії проти України Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
Член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_temp_komity?pidid=3537 Член міжпарламентської ради Україна-НАТО
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.asamblea_members?asamblea=607 Заступник Голови Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.perm_delegation_members?delegation=82 Член групи з міжпарламентських зв'язків з Сполученими Штатами Америки
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.dep_group_members?grp=48 Член групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Швеція4
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.dep_group_members?grp=59 Член групи з міжпарламентських зв'язків з Федеративною Республікою Німеччина
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.dep_group_members?grp=8 Член групи з міжпарламентських зв'язків з Естонською Республікою
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.dep_group_members?grp=20 Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.dep_group_members?grp=928 Член групи з міжпарламентських зв'язків з Китайською Народною Республікою
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.dep_group_members?grp=29 Член групи з міжпарламентських зв'язків з Канадою
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.dep_group_members?grp=27 Член групи з міжпарламентських зв'язків з Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.dep_group_members?grp=4

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что у нее диагностирован синдром Аспергера

" Но позвольте, как же он служил в очистке? "
30.04.2026 11:49 Ответить
Ну-ну - це ж кадри Зє !!!!!!!!!!!!!! Його надія і опора !! Ну, а рівень ? Рівень відповідний Зє.
30.04.2026 13:21 Ответить
Федієнко фахівець? Всі, хто заліз у зелене лайно мародери, ворюги і зрадники.
30.04.2026 13:21 Ответить
40 років тому він у школі вчився, це мій однокласник.
30.04.2026 13:50 Ответить
Так у нас уже є закон про кібербезпеку, підписаний Зеленський у 2025 році, а навіщо ще закон про кіберзахист ?
30.04.2026 11:16 Ответить
Безпека та захист це трохи різні речі.
30.04.2026 11:19 Ответить
Цікаво чим кіберзахист від кібербезпеки відрізняється?
30.04.2026 11:35 Ответить
Бо одне має на увазі виконання умов для безпечної роботи, а інше також включає дії, спрямовані на подавлення джерела небезпеки. Тобто, одно включає лише оборону, а інше і оборону, і напад.
30.04.2026 11:42 Ответить
Це маячня. Як подавити DDOS атаку?
30.04.2026 11:45 Ответить
Не потрібно займатись словоблудством. Безпека це стан, а захист це інструмент для досягнення цього стану. Так от все це можна було прописати в одному законі, а не плодити один за одним схожі закони і симулювати робочу діяльність
30.04.2026 11:54 Ответить
Цитую від 2025-03-27: "27 березня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 11290, який передбачає створення єдиної системи реагування на кібератаки та кіберзагрози. Проте його піддають критиці через нові повноваження Держспецзв'язку .....
.....Посилення впливу Держспецзв'язку https://www.facebook.com/deynega/posts/pfbid0kPjgzrgTGPwwJbk12KrBUdnbz9bju3AoTtmgvpxKHoYSAYwExUT6KXqrDXpZzRLVl?locale=uk_UA%5C критикує колишній заступник міністра оборони з цифровізації Віталій Дейнега. За його словами, що законопроєкт посилює «вплив корумпованих дідів» із Держспецзв'язку на Міноборони та військових. Наприклад, зобов'яже всіх використовувати спеціальну (коштовну та застарілу) техніку для роботи з інформацією з обмеженим доступом. За його словами, це завадить цифровізувати ЗСУ."
Тому готують новий закон, а не просто внести зміни в існуючий (перше прийняття у 2018, а в 2025 лише зміни).
30.04.2026 12:24 Ответить
Як вписати спуфінг в закон про кібербезпеку?
30.04.2026 12:38 Ответить
30.04.2026 11:16 Ответить
Так вона подала тисячу правок - кіберкиня?
30.04.2026 11:17 Ответить
Жінка вогонь
30.04.2026 11:18 Ответить
Ну не можна ж так на кАлЄгу...
30.04.2026 11:18 Ответить
30.04.2026 11:18 Ответить
Марьянка вона ж кіберАС! Що там той Федієнко знає. Тисяча правок, це ні фіга собі! Працювала не відкладаючи ноутбук.
30.04.2026 11:18 Ответить
Друге відео, після 11-ї секунди зверніть увагу на аншлаг у залі засідань ВР.
Де всі "народні обранці"?
А потім нам тут впарюють дичину про "300 + голосів" за якесь чергове антинародне лайно.
Хто тисне на кнопки?
30.04.2026 11:20 Ответить
Жабогадюкінг
30.04.2026 11:20 Ответить
Дайош ВКонтактє і Однокласснікі!



https://www.facebook.com/Fediienko?__cft__[0]=AZbtk1x5KR1xumAP1Mx2A9gYw1JKhqWaQUj8Q5bhJfhLGgxvouwzVkEzU3zFT0r0OEZVXjFau8yX7nY4_QrKORSOeTWar6cBLr6XkLkNCXcI_nywQ8KeTNiI8JPqDT_RF5jp4hyKvDoz1C7w9L35MbPh9yGnBpFM1ZxeUw7TOERsmQ&__tn__=-UC%2CP-R Alex Fediienko

https://www.facebook.com/Fediienko/posts/pfbid023FPbfNpYftKTP62BNz8YxCy4JnXMGEuc8vqedCxCVca3XFU532wQeKRqdxFGPKiLl?__cft__[0]=AZbtk1x5KR1xumAP1Mx2A9gYw1JKhqWaQUj8Q5bhJfhLGgxvouwzVkEzU3zFT0r0OEZVXjFau8yX7nY4_QrKORSOeTWar6cBLr6XkLkNCXcI_nywQ8KeTNiI8JPqDT_RF5jp4hyKvDoz1C7w9L35MbPh9yGnBpFM1ZxeUw7TOERsmQ&__tn__=%2CO%2CP-R 22 квітня 2019 р. ·

Доброе утро, страна!

Теперь моя лента https://www.facebook.com/hashtag/facebook?__cft__[0]=AZbtk1x5KR1xumAP1Mx2A9gYw1JKhqWaQUj8Q5bhJfhLGgxvouwzVkEzU3zFT0r0OEZVXjFau8yX7nY4_QrKORSOeTWar6cBLr6XkLkNCXcI_nywQ8KeTNiI8JPqDT_RF5jp4hyKvDoz1C7w9L35MbPh9yGnBpFM1ZxeUw7TOERsmQ&__tn__=*NK-R #Facebook пестрит новостями о том, как некоторые мои коллеги собираются покидать эту страну.

Коллеги это ваше право, ваш выбор, но для тех, кто остается в этой стране, и я в том числе, мы продолжаем работать дальше, на общество и страну.

Одно из первых писем которые я инициирую в интернет ассоциации Украины https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83?__cft__[0]=AZbtk1x5KR1xumAP1Mx2A9gYw1JKhqWaQUj8Q5bhJfhLGgxvouwzVkEzU3zFT0r0OEZVXjFau8yX7nY4_QrKORSOeTWar6cBLr6XkLkNCXcI_nywQ8KeTNiI8JPqDT_RF5jp4hyKvDoz1C7w9L35MbPh9yGnBpFM1ZxeUw7TOERsmQ&__tn__=*NK-R #ІнАУ вновь избранному президенту господину Зеленскому https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?__cft__[0]=AZbtk1x5KR1xumAP1Mx2A9gYw1JKhqWaQUj8Q5bhJfhLGgxvouwzVkEzU3zFT0r0OEZVXjFau8yX7nY4_QrKORSOeTWar6cBLr6XkLkNCXcI_nywQ8KeTNiI8JPqDT_RF5jp4hyKvDoz1C7w9L35MbPh9yGnBpFM1ZxeUw7TOERsmQ&__tn__=*NK-R #ВладимирЗеленский, будет именно обращение об отмене указа предыдущего президента о любых блокировках в сети https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82?__cft__[0]=AZbtk1x5KR1xumAP1Mx2A9gYw1JKhqWaQUj8Q5bhJfhLGgxvouwzVkEzU3zFT0r0OEZVXjFau8yX7nY4_QrKORSOeTWar6cBLr6XkLkNCXcI_nywQ8KeTNiI8JPqDT_RF5jp4hyKvDoz1C7w9L35MbPh9yGnBpFM1ZxeUw7TOERsmQ&__tn__=*NK-R #Интернет.

*********************************
Співавтор скандального законопроєкту № 7351, який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, таким чином, оцінений у ЗМІ, як спроба відновити смертну кару в Україні. Авторами закону також виступили депутати «Слуги народу» Безугла М. В., Мазурашу Г. Г.
30.04.2026 11:22 Ответить
Нам вождя недоставало: Настоящих буйных мало - Вот и нету вожаков.
30.04.2026 11:28 Ответить
а, так було гарно при андрєє.....
30.04.2026 11:29 Ответить
руда бестія - біснується
30.04.2026 11:29 Ответить
Якого х*я Безмозгла до сих пір у вр, а не у зоопарку для скажених тварин та жертв лоботомії?
30.04.2026 11:41 Ответить
поведінка її така собі, обговорення вона не вартує.
але, здавалося б, розумним є в першу чергу поцікавитись змістом того законопроєкту про який говорить федієнко.
30.04.2026 11:45 Ответить
Когда, даст Бог дело дойдёт до выборов, они там по настоящему сцепятся, зубами будут друг другу глотки рвать...
30.04.2026 11:47 Ответить
Її місце у жовтому домі...базарна тітка з ман....депутата...
30.04.2026 11:51 Ответить
Розкрадати бідну Україну під час війни і брехати, що все нормальнол - це з уяви слуг і їх спікера називається демократія.
30.04.2026 12:12 Ответить
Звідки у Мар'янки ця пристрасть до благопристойності? Дякую виборцям за чудовий вибір!
30.04.2026 12:33 Ответить
А без бумажки фахивець, с 40 стажем по всем вопроса не может сказать? Возможно БезуглА и неадекват. И читать по бумажке, уровень ВР? Любого поставь, напиши ему текст будет хмурить брови и читать?
30.04.2026 12:33 Ответить
Курица не топтанная!
30.04.2026 17:05 Ответить
«Я не проти кіберсил; я проти створення чергового штабу для Сирського під гарною вивіскою, де якщо ти не будеш робити те, що він хоче, тебе відправлять у піхоту. Чи цього дійсно хочуть кіберспеціалісти?» - Мар'яна Безугла у Telegram
30.04.2026 20:58 Ответить
Цитата з правки (авторства Безуглої): «Військовослужбовці Кіберсил, які мають підтверджену кваліфікацію рівня "L3" та вище, не можуть бути залучені до виконання бойових завдань, що не стосуються їхнього фахового спрямування, крім випадків оголошення стану облоги безпосередньо у місці дислокації підрозділу».
30.04.2026 21:00 Ответить
Опозиційні правки пропонували надати кіберрезервістам право на бронювання від мобілізації на весь час дії контракту. Автори законопроєкту вважають, що це створить «лазівку для ухилянтів», тоді як критики кажуть, що без цього професіонали не підуть у резерв.
30.04.2026 21:02 Ответить
«Ми маємо обрати: або ми маємо кіберфахівця з кавою вдома, який ламає сервери ворога, або ми маємо незадоволеного штурмовика, який раніше був архітектором систем, але тепер просто тримає посадку. Перший варіант наближає перемогу, другий - просто заповнює звітність Генштабу».
30.04.2026 21:07 Ответить
 
 