Безуглая устроила ссору с нардепом Федиенко у трибуны в сессионном зале ВР: "Зачем ты врешь?!!". ВИДЕО

Сегодня в сессионном зале Верховной Рады произошел очередной скандал с участием народного депутата Марьяны Безуглой. Во время выступления её коллеги по фракции "Слуга народа" Александра Федиенко депутат выбежала к трибуне и устроила ссору. Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник на почве обсуждения закона о киберзащите. Александр Федиенко во время выступления отметил, что Безуглая фактически блокирует принятие этого важного документа, подав к нему более тысячи поправок.

Реакция депутатки была мгновенной: она подбежала к Федиенко и пыталась силой вырвать документы с текстом его выступления.

Спикер парламента Руслан Стефанчук был вынужден вмешаться в ситуацию, назвав поведение народной избранницы "позорным" и призвав к порядку в зале.

Читайте: Зеленский разрешил нардепам не отчитываться за расходование увеличенных в три раза "депутатских" выплат

Читайте также: ГБР проводит досудебное расследование в отношении Безуглой по четырем статьям