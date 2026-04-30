Безугла влаштувала сварку із нардепом Федієнком біля трибуни у сесійній залі ВР: "Для чого ти брешеш?!". ВIДЕО

Сьогодні у сесійній залі Верховної Ради стався черговий скандал за участю народної депутатки Мар’яни Безуглої. Під час виступу її колеги по фракції "Слуга народу" Олександра Федієнка, депутатка вибігла до трибуни і влаштувала сварку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт виник на ґрунті обговорення закону про кіберзахист. Олександр Федієнко під час промови зазначив, що Безугла фактично блокує ухвалення цього важливого документа, подавши до нього понад тисячу правок.

Реакція депутатки була миттєвою: вона підбігла до Федієнка та намагалася силоміць вирвати документи з текстом його виступу.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук був змушений втрутитися в ситуацію, назвавши поведінку народної обраниці "ганебною" та закликавши до порядку в залі.

