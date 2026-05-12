У Кривому Розі депутатка від "Слуги народу" похвалилася поїздкою 11-річної доньки за кермом: поліція виписала штраф. ВIДЕО

Депутатка Криворізької міської ради від партії "Слуга народу" Світлана Максимчук потрапила у скандал через порушення правил дорожнього руху. Як повідомляє Цензор.НЕТ, посадовиця власноруч оприлюднила у соцмережах відео, на якому її 11-річна донька керує автомобілем на одній із доріг.

На кадрах було видно, що дитина перебуває на водійському сидінні, а сама Максимчук знімала процес із пасажирського місця, хизуючись "навичками" дівчинки.

На Максимчук було складено адміністративний протокол ймовірно за передачу керування транспортним засобом особі, яка не має права керування. Штраф за подібне порушення - 3400 гривень.

