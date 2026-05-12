Дети Зе-власти получат оружие, чтобы отстреливаться - Георгий Учайкин // Без цензуры. ВИДЕО

Может ли Украина урегулировать рынок оружия во время войны — и почему законопроект № 5708 вызывает столько критики? В этом интервью проекту "Без цензуры" Георгий Учайкин, председатель Украинской ассоциации владельцев оружия, объясняет, что на самом деле стоит за дискуссией о праве граждан на вооруженную самооборону: безопасность, контроль, деньги, черный рынок и недоверие государства к собственным гражданам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в разговоре речь идет о трагедии в киевском "Велмарте", травматических пистолетах, коррупции в разрешительной системе, наградном оружии для чиновников и депутатов, нелегальном обороте оружия после войны, декларировании трофейного оружия, опыте Молдовы, Косово, стран Балтии, Швейцарии и Израиля.

Отдельный блок — о частных военных компаниях в Украине, ветеранах, рынке услуг в сфере безопасности и о том, как украинский боевой опыт может стать стратегическим ресурсом.

Это разговор о том, готова ли Украина перейти от постсоветской модели запретов и ручного контроля к прозрачному закону об оружии, реальному учету, ответственности владельцев и новой культуре безопасности. А также о рисках послевоенного общества, роли ветеранов, черном рынке и о том, почему государство должно действовать до того, как проблема станет неконтролируемой.

Топ комментарии
Мова лише про дозвіл на зброю для ветеранів з ПТСР. Про дозвіл всім цивільним мова не йдеться, а то ще захищатись почнуть.
12.05.2026 15:49 Ответить
Пригадую, саме Учайкін колись давно здуру ввів в обіг словечко "легалізація".
І пішло воно в маси завдяки недолугим журналістам та іншим "гуманістам" , які взагалі не в темі, але треба шось вякнути.
Яка нахрєн легалізація?
Все й так є в любому асортименті.
В Ібісі та Стволі асортимент більший ніж в більшості американських зброярських магазинів.
А варто було акцентувати саме:
- на праві придбання та носіння короткоствольної вогнепальної зброї;
- законодавчого та судового регулювання безперечного права на самозахист без кримінальних наслідків;
-повної заборони спецзасобів (травматів). Це вже мої "хотєлкі". Але реально ж шкідлива іграшка
12.05.2026 15:49 Ответить
ПТСР - придумали цивільні "психолухи" щоб на цьому заробляти.
12.05.2026 15:51 Ответить
К сожалению вы не правы.
12.05.2026 15:59 Ответить
Яке відношення до Захисників України, отих чЛЄНІв з Урядового кварталу, що за 30 років і у військоматах ОСОБИСТО не були, але регулярно готують проекти актів Уряду кабміндічів, таке і ПТСР у відповідь!! Яка дача, така і віддача!! Бо вони саме за свою шкурку і нервують, а не штучною «безпекою населення»….
На передовій з 2022 року, вони про населення і не подумали, а вантажили із зеленським свою рідню, щоб виїхали…. У той час у них про ПТСР, і думки не було за Українців!!!
12.05.2026 16:12 Ответить
У нас був приклад з ветеранами Афгану у дев'яності, тому категорично не погоджуюсь.
12.05.2026 16:08 Ответить
ветерани з ПТСР - страшніііііі!!!!!!!
12.05.2026 16:09 Ответить
Можеш сам стати ветераном з ПТРС і віллєшся в їх компанію. Краще хай тебе бояться, ніж жити зашуганим, як гадаєш?
А взагалі, помітив цікаву річ. Ухилеси всі як один хочуть пістолетик, але категорично проти зброї у ветеранів.
12.05.2026 16:12 Ответить
1. Ні, краще жити зашуганим. ніколи не хотів щоб мене боялись.
2. Мені зброя не потрібна. Я не здатен нею користуватись.
12.05.2026 16:14 Ответить
Ртср не тільки у ветеранів може бути
12.05.2026 16:13 Ответить
По крайней мере в этом вопросе я с вами солидарен.
12.05.2026 16:00 Ответить
він саме за короткоствол і самозахист виступає, бо все решта крім автоматичної можна без проблем купити. а з короткостволм зараз або типа нагородна зброя або через схему, ніби ти займаєшся спортивною стрільбою, але це ж тупо на рідкість, хоча схемка працює і на цьому заробляють.
12.05.2026 16:09 Ответить
От реально - вперше чую за схему спортивної стрільби. Де-юре, купити бойовий короткоствол можна, але він має зберігатися виключно там, де ти його й купив.
Наприклад, в Ібісі. Винести його з Ібісу не можна. Та й не дадуть винести, бо на них відповідальність.
Стало цікаво, подивився на спортивні стволи. Самі дешеві - турецькі Canik. Шо за Канік? Від 25тис. грн.
Самі дорогі -американські Wilson на базі 1911. Півмільйона ))) І ніхрена не золоті..
12.05.2026 17:08 Ответить
Зраз легалайз зброї зроблять і хто перший покупує- наші улюблені ветерани. А їм взагалі реабілітація від птрс всім потрібна перш ніж випускати їх до цивільних людей.Сам мав проблеми з ними- коли впливові люди для них не авторитет, лізуть на рожен.
12.05.2026 15:59 Ответить
це не наслідки ПТСР, це наслідок того, що вони вирішили, що вони тепер можуть командувати, бо вони воювали, загострене почуття справедливості, як вони кажуть, а по факту, тільки проблеми створюють і союі і іншим, бо втручаються туди куди їм діла бути не повинно.
12.05.2026 16:11 Ответить
Мої ви мамині бусінки! ****, переї...в би обох ломом по потилиці.
12.05.2026 16:14 Ответить
наглядний приклад, чому ветеранам не можна давати зброю на цівілці.
12.05.2026 16:34 Ответить
Ну, навіть столовий ніж може бути зброєю. То що, може всіх ветеранів після війни на зону пожиттєво, щоб мамині бусінки могли спокійно кататися по вишневе смузі на самокатах з підворотами?
Що скажеш, бусінка?
12.05.2026 16:47 Ответить
я не знаю що таке смузі та й самоката не маю. все життя ходжу пішки. ну ще громадський транспорт.
щодо ветеранів - ти яскравий приклад пацієнта спецзакладу.
12.05.2026 16:58 Ответить
впливові люди.... це які?
12.05.2026 19:04 Ответить
А мені цікаво, у Григорія Учайкіна бронь чи інвалідність?
12.05.2026 16:05 Ответить
Це не допоможе.Краще нехай їх батьки чесно служать народу України.
Пам'ятаю виступ в Раді Зеленського. Тоді обіцяв дітям, що народяться після 2019 року автоматичне нарахування на їх рахунки доларів за використання олігархами надр України( корисних копалин). А потім їх віддав Трампу, щоб той не висвітлив в ЗМІ злочини його оточення.
12.05.2026 16:12 Ответить
Громадянам Молдови надали у 2008,і тепер, після 2019, вони питають: "скільки украінців потрібно для заміни лампочки в торшері?"
12.05.2026 16:20 Ответить
В 1993 г.
12.05.2026 23:14 Ответить
А ти де сраку грієш ?
12.05.2026 16:52 Ответить
Лише українська влада може дозволити пістолети українцям, так що закатайте губу, ресурси.
12.05.2026 18:35 Ответить
А влада у нас хто ? Правильно - слуга народу! Ну от народ і отримає зброю !
12.05.2026 20:53 Ответить
Що цікаво.
Проблема обігу зброї турбує обмежену кількість громадян у тернеті та на Ютюбі.
Якихось масових рухів, за це, ніколи не спостерігалося.
12.05.2026 20:56 Ответить
 
 