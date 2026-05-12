Дети Зе-власти получат оружие, чтобы отстреливаться - Георгий Учайкин // Без цензуры. ВИДЕО

Может ли Украина урегулировать рынок оружия во время войны — и почему законопроект № 5708 вызывает столько критики? В этом интервью проекту "Без цензуры" Георгий Учайкин, председатель Украинской ассоциации владельцев оружия, объясняет, что на самом деле стоит за дискуссией о праве граждан на вооруженную самооборону: безопасность, контроль, деньги, черный рынок и недоверие государства к собственным гражданам.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как сообщает Цензор.НЕТ, в разговоре речь идет о трагедии в киевском "Велмарте", травматических пистолетах, коррупции в разрешительной системе, наградном оружии для чиновников и депутатов, нелегальном обороте оружия после войны, декларировании трофейного оружия, опыте Молдовы, Косово, стран Балтии, Швейцарии и Израиля.

Смотрите: Реестр оружия в Украине: сотни тысяч утерянных и украденных единиц за время войны. ИНФОГРАФИКА

Отдельный блок — о частных военных компаниях в Украине, ветеранах, рынке услуг в сфере безопасности и о том, как украинский боевой опыт может стать стратегическим ресурсом.

Читайте: В Украине готовят новые правила обращения с оружием, — Зеленский

Это разговор о том, готова ли Украина перейти от постсоветской модели запретов и ручного контроля к прозрачному закону об оружии, реальному учету, ответственности владельцев и новой культуре безопасности. А также о рисках послевоенного общества, роли ветеранов, черном рынке и о том, почему государство должно действовать до того, как проблема станет неконтролируемой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция разоблачили еще 4 дельцов, которые пытались наладить продажу "трофейного" оружия в Украине. ФОТОрепортаж