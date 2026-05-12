Діти Зе-влади отримають зброю, щоб відстрілюватись – Георгій Учайкін // Без цензури. ВIДЕО
Чи може Україна врегулювати ринок зброї під час війни - і чому законопроєкт 5708 викликає стільки критики? У цьому інтерв’ю проєкту "Без цензури" Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї, пояснює, що насправді стоїть за дискусією про право громадян на збройний самозахист: безпека, контроль, гроші, чорний ринок і недовіра держави до власних громадян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у розмові йдеться про трагедію у київському "Велмарті", травматичні пістолети, корупцію в дозвільній системі, нагородну зброю для чиновників і депутатів, нелегальний обіг зброї після війни, декларування трофейної зброї, досвід Молдови, Косова, країн Балтії, Швейцарії та Ізраїлю.
Окремий блок - про приватні військові компанії в Україні, ветеранів, ринок безпекових послуг і те, як український бойовий досвід може стати стратегічним ресурсом.
Це розмова про те, чи готова Україна перейти від пострадянської моделі заборон і ручного контролю до прозорого закону про зброю, реального обліку, відповідальності власників і нової культури безпеки. А також про ризики післявоєнного суспільства, роль ветеранів, чорний ринок і те, чому держава має діяти до того, як проблема стане неконтрольованою.
На передовій з 2022 року, вони про населення і не подумали, а вантажили із зеленським свою рідню, щоб виїхали…. У той час у них про ПТСР, і думки не було за Українців!!!
А взагалі, помітив цікаву річ. Ухилеси всі як один хочуть пістолетик, але категорично проти зброї у ветеранів.
2. Мені зброя не потрібна. Я не здатен нею користуватись.
І пішло воно в маси завдяки недолугим журналістам та іншим "гуманістам" , які взагалі не в темі, але треба шось вякнути.
Яка нахрєн легалізація?
Все й так є в любому асортименті.
В Ібісі та Стволі асортимент більший ніж в більшості американських зброярських магазинів.
А варто було акцентувати саме:
- на праві придбання та носіння короткоствольної вогнепальної зброї;
- законодавчого та судового регулювання безперечного права на самозахист без кримінальних наслідків;
-повної заборони спецзасобів (травматів). Це вже мої "хотєлкі". Але реально ж шкідлива іграшка
Наприклад, в Ібісі. Винести його з Ібісу не можна. Та й не дадуть винести, бо на них відповідальність.
Стало цікаво, подивився на спортивні стволи. Самі дешеві - турецькі Canik. Шо за Канік? Від 25тис. грн.
Самі дорогі -американські Wilson на базі 1911. Півмільйона ))) І ніхрена не золоті..
Проблема обігу зброї турбує обмежену кількість громадян у тернеті та на Ютюбі.
Якихось масових рухів, за це, ніколи не спостерігалося.