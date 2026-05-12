Діти Зе-влади отримають зброю, щоб відстрілюватись – Георгій Учайкін // Без цензури. ВIДЕО

Чи може Україна врегулювати ринок зброї під час війни - і чому законопроєкт 5708 викликає стільки критики? У цьому інтерв’ю проєкту "Без цензури" Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї, пояснює, що насправді стоїть за дискусією про право громадян на збройний самозахист: безпека, контроль, гроші, чорний ринок і недовіра держави до власних громадян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у розмові йдеться про трагедію у київському "Велмарті", травматичні пістолети, корупцію в дозвільній системі, нагородну зброю для чиновників і депутатів, нелегальний обіг зброї після війни, декларування трофейної зброї, досвід Молдови, Косова, країн Балтії, Швейцарії та Ізраїлю.

Окремий блок - про приватні військові компанії в Україні, ветеранів, ринок безпекових послуг і те, як український бойовий досвід може стати стратегічним ресурсом.

Це розмова про те, чи готова Україна перейти від пострадянської моделі заборон і ручного контролю до прозорого закону про зброю, реального обліку, відповідальності власників і нової культури безпеки. А також про ризики післявоєнного суспільства, роль ветеранів, чорний ринок і те, чому держава має діяти до того, як проблема стане неконтрольованою.

