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Новости Видео Атака беспилотников Сбивание шахедов Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
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Бойцы ВСУ показали отражение массированной атаки РФ: перехватчиками STING сбито более 100 "Шахедов". ВИДЕО

В сети появились кадры отражения массированной атаки врага 13 мая бойцами Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на данный момент экипажи Сил обороны с помощью дронов-перехватчиков STING от "Диких шершней" сбили более 100 российских "Шахедов".

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Украинские военные продолжают наращивать эффективность использования дронов-перехватчиков для уничтожения вражеских ударных беспилотников во время воздушных атак.

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армия РФ (23979) атака (1965) ВСУ (8301) Дикие шершни (284) Шахед (2423) перехватчик (146)
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