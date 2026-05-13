Бійці ЗСУ показали відбиття масованої атаки РФ: перехоплювачами STING збито понад 100 "Шахедів". ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри відбиття масованої атаки ворога 13 травня бійцями Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, станом на зараз екіпажі Сил оборони дронами-перехоплювачами STING від "Диких шершнів" збили понад 100 російських "Шахедів".

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Українські військові продовжують нарощувати ефективність використання дронів-перехоплювачів для знищення ворожих ударних безпілотників під час повітряних атак.

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