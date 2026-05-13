Ворог атакував "шахедами" Волинь: п’ятеро постраждалих, зафіксовано влучання
Вдень 13 травня російські загарбники атакували безпілотниками Волинську область. Внаслідок атаки медична допомога знадобилася 5 людям.
Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк, інформує Цензор.НЕТ.
Зафіксовано влучання
Станом на зараз відомо, що в Луцьку є влучання в декілька нежитлових приміщень.
Також були "прильоти" в Ковелі. Внаслідок влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури постраждав автотранспорт та житловий будинок, які знаходилися поруч.
Постраждалі
"Обійшлося без людських жертв - загиблих немає. За медичною допомогою до медзакладів звернулося 5 людей: одна у Луцьку та чотири у Ковелі", - повідомив Романюк.
Станом на 17.00 в повітряному просторі області зафіксували 38 "шахедів".
Через загрозу дронів повітряна тривога триває.
Масована атака 13 травня
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
- Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
- БпЛА атакували Одесу.
- На Рівненщині, за попередніми даними, 3 людини загинули, 6 - постраждали.
- За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.
