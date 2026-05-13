УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19141 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Волині Масований комбінований удар
965 0

Ворог атакував "шахедами" Волинь: п’ятеро постраждалих, зафіксовано влучання

П’ятеро поранених унаслідок нальоту дронів на Волинь

Вдень 13 травня російські загарбники атакували безпілотниками Волинську область. Внаслідок атаки медична допомога знадобилася 5 людям.

Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зафіксовано влучання

Станом на зараз відомо, що в Луцьку є влучання в декілька нежитлових приміщень.

Також були "прильоти" в Ковелі. Внаслідок влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури постраждав автотранспорт та житловий будинок, які знаходилися поруч.

Постраждалі

"Обійшлося без людських жертв - загиблих немає. За медичною допомогою до медзакладів звернулося 5 людей: одна у Луцьку та чотири у Ковелі", - повідомив Романюк.

Станом на 17.00 в повітряному просторі області зафіксували 38 "шахедів".

Через загрозу дронів повітряна тривога триває.

Читайте також: У Луцьку після атаки РФ перекрили центр міста та мости

Масована атака 13 травня 

Читайте також: Рашисти влучили у житловий будинок в Івано-Франківську, є поранені

Автор: 

Луцьк (447) атака (1460) Ковель (32) Волинська область (964) Ковельський район (8) Луцький район (52)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 