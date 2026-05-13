Ворог атакував "шахедами" Волинь: п’ятеро постраждалих, зафіксовано влучання

Вдень 13 травня російські загарбники атакували безпілотниками Волинську область. Внаслідок атаки медична допомога знадобилася 5 людям.

Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк, інформує Цензор.НЕТ.

Зафіксовано влучання

Станом на зараз відомо, що в Луцьку є влучання в декілька нежитлових приміщень.

Також були "прильоти" в Ковелі. Внаслідок влучання біля одного з обʼєктів критичної інфраструктури постраждав автотранспорт та житловий будинок, які знаходилися поруч.

Постраждалі

"Обійшлося без людських жертв - загиблих немає. За медичною допомогою до медзакладів звернулося 5 людей: одна у Луцьку та чотири у Ковелі", - повідомив Романюк.

Станом на 17.00 в повітряному просторі області зафіксували 38 "шахедів".

Через загрозу дронів повітряна тривога триває.

Масована атака 13 травня

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.

Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

БпЛА атакували Одесу.

На Рівненщині, за попередніми даними, 3 людини загинули, 6 - постраждали.

За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

