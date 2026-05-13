РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11346 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Волыни Массированный комбинированный удар
914 0

Враг атаковал "Шахедами" Волынь: пять пострадавших, зафиксировано попадание

Пятеро раненых в результате налета дронов на Волынь

Днём 13 мая российские захватчики нанесли удар беспилотниками по Волынской области. Вследствие атаки медицинская помощь потребовалась пяти людям.

Об этом сообщил и.о. главы Волынской ОВА Роман Романюк, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Зафиксированы попадания

На данный момент известно, что в Луцке есть попадания в несколько нежилых помещений.

Также были "прилеты" в Ковеле. Вследствие попадания возле одного из объектов критической инфраструктуры пострадали автотранспорт и жилой дом, которые находились рядом.

Пострадавшие

"Обошлось без человеческих жертв — погибших нет. За медицинской помощью в медучреждения обратились 5 человек: один в Луцке и четыре в Ковеле", — сообщил Романюк.

По состоянию на 17.00 в воздушном пространстве области зафиксировали 38 "Шахедов".

Из-за угрозы дронов воздушная тревога продолжается.

Читайте также: В Луцке после атаки РФ перекрыли центр города и мосты

Массированная атака 13 мая 

Читайте также: Рашисты попали в жилой дом в Ивано-Франковске, есть раненые

Автор: 

Луцк (609) атака (1401) Волынская область (1089) Луцкий район (51)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 