Враг атаковал "Шахедами" Волынь: пять пострадавших, зафиксировано попадание

Днём 13 мая российские захватчики нанесли удар беспилотниками по Волынской области. Вследствие атаки медицинская помощь потребовалась пяти людям.

Об этом сообщил и.о. главы Волынской ОВА Роман Романюк, информирует Цензор.НЕТ.

Зафиксированы попадания

На данный момент известно, что в Луцке есть попадания в несколько нежилых помещений.

Также были "прилеты" в Ковеле. Вследствие попадания возле одного из объектов критической инфраструктуры пострадали автотранспорт и жилой дом, которые находились рядом.

Пострадавшие

"Обошлось без человеческих жертв — погибших нет. За медицинской помощью в медучреждения обратились 5 человек: один в Луцке и четыре в Ковеле", — сообщил Романюк.

По состоянию на 17.00 в воздушном пространстве области зафиксировали 38 "Шахедов".

Из-за угрозы дронов воздушная тревога продолжается.

Массированная атака 13 мая

Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.

Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.

БПЛА атаковали Одессу.

В Ривненской области, по предварительным данным, 3 человека погибли, 6 — пострадали.

По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.

