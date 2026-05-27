Миссию демократических сил Беларуси открыли в Киеве, - Тихановская. ВИДЕО
В Киеве открыта Миссия демократических сил Беларуси, которая должна стать платформой для диалога, практического сотрудничества и взаимной поддержки.
Об этом сообщила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Вчера в Киеве мы официально открыли Миссию демократических сил Беларуси в Украине. Это важный шаг на пути к более тесному и систематическому сотрудничеству между демократической Беларусью и Украиной. Я благодарна украинским чиновникам… за то, что присоединились к нам, а также всем, кто помог создать это представительство", - отметила она.
По ее словам, эта Миссия "сделает нашу работу более последовательной и заметной".
"Оно станет платформой для диалога, практического сотрудничества и поддержки. Поможет украинцам понять, с кем работать, а белорусам в Украине - куда обращаться", - добавила лидер белорусской оппозиции.
Отмечается, что Миссию возглавила Светлана Шатилина.
Поддержка Украины
Также Тихановская призвала усилить поддержку Украины.
"Мы должны сделать больше для поддержки Украины: политически, информационно, через сотрудничество с украинскими институтами, стоя плечом к плечу с белорусскими волонтерами и бойцами, а также поддерживая белорусов, которые живут в Украине", - подчеркнула она.
"Свободная Беларусь и свободная Украина - это часть одного будущего", - добавила Тихановская.
