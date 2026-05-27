Миссию демократических сил Беларуси открыли в Киеве, - Тихановская. ВИДЕО

В Киеве открыта Миссия демократических сил Беларуси, которая должна стать платформой для диалога, практического сотрудничества и взаимной поддержки.

Об этом сообщила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Вчера в Киеве мы официально открыли Миссию демократических сил Беларуси в Украине. Это важный шаг на пути к более тесному и систематическому сотрудничеству между демократической Беларусью и Украиной. Я благодарна украинским чиновникам… за то, что присоединились к нам, а также всем, кто помог создать это представительство", - отметила она.

По ее словам, эта Миссия "сделает нашу работу более последовательной и заметной".

"Оно станет платформой для диалога, практического сотрудничества и поддержки. Поможет украинцам понять, с кем работать, а белорусам в Украине - куда обращаться", - добавила лидер белорусской оппозиции.

Отмечается, что Миссию возглавила Светлана Шатилина.

Поддержка Украины 

Также Тихановская призвала усилить поддержку Украины.

"Мы должны сделать больше для поддержки Украины: политически, информационно, через сотрудничество с украинскими институтами, стоя плечом к плечу с белорусскими волонтерами и бойцами, а также поддерживая белорусов, которые живут в Украине", - подчеркнула она.

"Свободная Беларусь и свободная Украина - это часть одного будущего", - добавила Тихановская.

Беларусь Тихановская Светлана
Комментарии
Де ФСБшная курва та де демократія.
27.05.2026 13:03 Ответить
Ще одна патужна зелена фікція за гроші платників податків.
27.05.2026 13:10 Ответить
Може фрікція? Вибачте..
27.05.2026 13:17 Ответить
Кто оплатит аренду и зарплаты?
27.05.2026 13:17 Ответить
Тобто ні щоб зустрітись з колгоспником, який сам просив зустрічі, торчок притащив в Україну даму про яку більшість білорусів навіть не знає хто вона. Який сильний дипломатичний хід, в дусі зеленої катастрофи.
27.05.2026 13:25 Ответить
Нехай видає указ залишити кацапам територію Білорусі. Взагалі класна посада, лідерка у вигнанні. Доречі на виборах 2025 вона не " балотувалася". Тобто вічна президентка 😸. Доречі як і наш. Як і половина пост радянських країн - хрен вигонеш 😸
27.05.2026 13:26 Ответить
чого вона не в Білорусі? Майже 6 років пройшло, як її нібито вибрали там, а в Білорусі тихо, нуль повстань, нуль заворушень. Смішно.
27.05.2026 13:27 Ответить
якщо наша влада задумала носитися тут з нею для провокації Лукашенка, то треба їй нагадати, що на першому місці для влади має бути служіння саме народу України
27.05.2026 13:34 Ответить
она не украинка. А мы ее можем использовать в своих интересах.
27.05.2026 13:39 Ответить
інтереси бувають різні, мої інтереси, щоб не було другого фронту там, де я живу, от і всі мої інтереси. Думаю, що ще один фронт на півночі країни не входить зовсім в інтереси українців.
27.05.2026 13:53 Ответить
Ну тем не мение ее выбрали честно.
27.05.2026 13:37 Ответить
відсутність повстань і заворушень протягом 6 років свідчить про те, що більшісті білорусам байдуже
27.05.2026 13:43 Ответить
Я так понимаю моя идея с две тысячи двадцать второго когда Тихановскую садили на бтр и свергали таракана обрела реальность. А я еще в двадцать третьем говорил что против шахедов рулит легкомоторная авиация времен второй мировой войны. А еще я знаю как ушатать рашку. Они федерация. А значит сборище разных народов которые ненавидят друг друга и главная нация всех хотят записать в руцские. И их можно шатать, натравить одних на других, но тут надо жестко действовать, а потом только бензинчика в этот костер подливать, что бы не остыл. А что на войне как на войне. Дали бы мне финансы Гура, я бы их развалил за три месяца. Главное по москве работать. ну можно питер еще, остальных трогать не надо. Они сами посыпяться.
27.05.2026 13:36 Ответить
 
 