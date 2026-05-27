Місію демократичних сил Білорусі відкрили в Києві, - Тихановська. ВIДЕО

У Києві відкрито Місію демократичних сил Білорусі, що має стати платформою для діалогу, практичної співпраці та взаємної підтримки.

Про це повідомила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Вчора в Києві ми офіційно відкрили Місію демократичних сил Білорусі в Україні. Це важливий крок на шляху до тіснішої та систематичнішої співпраці між демократичною Білоруссю та Україною. Я вдячна українським посадовцям… за те, що приєдналися до нас, а також усім, хто допоміг створити цю місію", - зазначила вона.

За її словами, ця Місія "зробить нашу роботу послідовнішою та помітнішою".

"Вона стане платформою для діалогу, практичної співпраці та підтримки. Допоможе українцям зрозуміти, з ким працювати, а білорусам в Україні - куди звертатися", - додала лідерка білоруської опозиції.

Зазначається, що Місію очолила Світлана Шатіліна.

Підтримка України 

Також Тихановська закликала посилити підтримку України.

"Ми мусимо зробити більше для підтримки України: політично, інформаційно, через співпрацю з українськими інституціями, стоячи пліч-о-пліч із білоруськими волонтерами та бійцями, а також підтримуючи білорусів, які живуть в Україні", - наголосила вона.

"Вільна Білорусь і вільна Україна - це частина одного майбутнього", – додала Тихановська.

Де ФСБшная курва та де демократія.
27.05.2026 13:03
Ще одна патужна зелена фікція за гроші платників податків.
27.05.2026 13:10
Кто оплатит аренду и зарплаты?
27.05.2026 13:17
Де ФСБшная курва та де демократія.
27.05.2026 13:03
27.05.2026 13:03 Відповісти
Ще одна патужна зелена фікція за гроші платників податків.
показати весь коментар
27.05.2026 13:10 Відповісти
Може фрікція? Вибачте..
показати весь коментар
27.05.2026 13:17 Відповісти
Кто оплатит аренду и зарплаты?
показати весь коментар
27.05.2026 13:17 Відповісти
Тобто ні щоб зустрітись з колгоспником, який сам просив зустрічі, торчок притащив в Україну даму про яку більшість білорусів навіть не знає хто вона. Який сильний дипломатичний хід, в дусі зеленої катастрофи.
показати весь коментар
27.05.2026 13:25 Відповісти
Нехай видає указ залишити кацапам територію Білорусі. Взагалі класна посада, лідерка у вигнанні. Доречі на виборах 2025 вона не " балотувалася". Тобто вічна президентка 😸. Доречі як і наш. Як і половина пост радянських країн - хрен вигонеш 😸
показати весь коментар
27.05.2026 13:26 Відповісти
чого вона не в Білорусі? Майже 6 років пройшло, як її нібито вибрали там, а в Білорусі тихо, нуль повстань, нуль заворушень. Смішно.
показати весь коментар
27.05.2026 13:27 Відповісти
якщо наша влада задумала носитися тут з нею для провокації Лукашенка, то треба їй нагадати, що на першому місці для влади має бути служіння саме народу України
показати весь коментар
27.05.2026 13:34 Відповісти
она не украинка. А мы ее можем использовать в своих интересах.
показати весь коментар
27.05.2026 13:39 Відповісти
інтереси бувають різні, мої інтереси, щоб не було другого фронту там, де я живу, от і всі мої інтереси. Думаю, що ще один фронт на півночі країни не входить зовсім в інтереси українців.
показати весь коментар
27.05.2026 13:53 Відповісти
Ну тем не мение ее выбрали честно.
показати весь коментар
27.05.2026 13:37 Відповісти
відсутність повстань і заворушень протягом 6 років свідчить про те, що більшісті білорусам байдуже
показати весь коментар
27.05.2026 13:43 Відповісти
Я так понимаю моя идея с две тысячи двадцать второго когда Тихановскую садили на бтр и свергали таракана обрела реальность. А я еще в двадцать третьем говорил что против шахедов рулит легкомоторная авиация времен второй мировой войны. А еще я знаю как ушатать рашку. Они федерация. А значит сборище разных народов которые ненавидят друг друга и главная нация всех хотят записать в руцские. И их можно шатать, натравить одних на других, но тут надо жестко действовать, а потом только бензинчика в этот костер подливать, что бы не остыл. А что на войне как на войне. Дали бы мне финансы Гура, я бы их развалил за три месяца. Главное по москве работать. ну можно питер еще, остальных трогать не надо. Они сами посыпяться.
показати весь коментар
27.05.2026 13:36 Відповісти
 
 