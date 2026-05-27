Місію демократичних сил Білорусі відкрили в Києві, - Тихановська. ВIДЕО
У Києві відкрито Місію демократичних сил Білорусі, що має стати платформою для діалогу, практичної співпраці та взаємної підтримки.
Про це повідомила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Вчора в Києві ми офіційно відкрили Місію демократичних сил Білорусі в Україні. Це важливий крок на шляху до тіснішої та систематичнішої співпраці між демократичною Білоруссю та Україною. Я вдячна українським посадовцям… за те, що приєдналися до нас, а також усім, хто допоміг створити цю місію", - зазначила вона.
За її словами, ця Місія "зробить нашу роботу послідовнішою та помітнішою".
"Вона стане платформою для діалогу, практичної співпраці та підтримки. Допоможе українцям зрозуміти, з ким працювати, а білорусам в Україні - куди звертатися", - додала лідерка білоруської опозиції.
Зазначається, що Місію очолила Світлана Шатіліна.
Підтримка України
Також Тихановська закликала посилити підтримку України.
"Ми мусимо зробити більше для підтримки України: політично, інформаційно, через співпрацю з українськими інституціями, стоячи пліч-о-пліч із білоруськими волонтерами та бійцями, а також підтримуючи білорусів, які живуть в Україні", - наголосила вона.
"Вільна Білорусь і вільна Україна - це частина одного майбутнього", – додала Тихановська.
