Місію демократичних сил Білорусі відкрили в Києві, - Тихановська. ВIДЕО

У Києві відкрито Місію демократичних сил Білорусі, що має стати платформою для діалогу, практичної співпраці та взаємної підтримки.

Про це повідомила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Вчора в Києві ми офіційно відкрили Місію демократичних сил Білорусі в Україні. Це важливий крок на шляху до тіснішої та систематичнішої співпраці між демократичною Білоруссю та Україною. Я вдячна українським посадовцям… за те, що приєдналися до нас, а також усім, хто допоміг створити цю місію", - зазначила вона.

За її словами, ця Місія "зробить нашу роботу послідовнішою та помітнішою".

"Вона стане платформою для діалогу, практичної співпраці та підтримки. Допоможе українцям зрозуміти, з ким працювати, а білорусам в Україні - куди звертатися", - додала лідерка білоруської опозиції.

Зазначається, що Місію очолила Світлана Шатіліна.

Підтримка України

Також Тихановська закликала посилити підтримку України.

"Ми мусимо зробити більше для підтримки України: політично, інформаційно, через співпрацю з українськими інституціями, стоячи пліч-о-пліч із білоруськими волонтерами та бійцями, а також підтримуючи білорусів, які живуть в Україні", - наголосила вона.

"Вільна Білорусь і вільна Україна - це частина одного майбутнього", – додала Тихановська.

