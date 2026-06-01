Заяц на большой скорости выбегает на дорогу и ценой собственной жизни обезвреживает российский дрон-ждун

Украинская природа продолжает по-своему сопротивляться российским захватчикам на фронте, порой нанося совершенно неожиданные потери вражеской технике. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети распространяется уникальная видеозапись, на которой запечатлена ликвидация российского беспилотника диким животным.

Инцидент произошел на одной из прифронтовых дорог в Донецкой области. Российские военные оставили на автодороге включенный FPV-дрон в режиме ожидания (так называемый "дрон-ждун"), рассчитывая на появление украинской техники.

Однако вместо военных на дороге появился заяц. На кадрах видеонаблюдения видно, как животное на большой скорости выбегает на дорогу и во время очередного прыжка случайно приземляется прямо на вражеский беспилотник.

"Заяц ценой собственной жизни уничтожил российский FPV-дрон на одной из дорог Донецкой области", - отмечают авторы публикации в описании к видео.

+13
Шкода зайця
01.06.2026 13:35 Ответить
+8
Заяць-комікадзе, може комусь життя урятував ціною своєї
01.06.2026 13:38 Ответить
+7
Шкода зайчика. Сумно стало, адміни, залийте свіжих відео з пошматованою свинособачатиною - хай трохи нерви заспокояться.
01.06.2026 13:39 Ответить
Шкода зайця
01.06.2026 13:35 Ответить
Камікадзе?
01.06.2026 13:36 Ответить
Ні, він Захисник України, а не якийсь зеленський ухилянт!!
01.06.2026 13:40 Ответить
а не якийсь валовий ухилянт з Австрії
01.06.2026 13:51 Ответить
Видно, що не для твого це ще розуму справа!
Тримайся і поводься чемно, як Українець!!
01.06.2026 13:58 Ответить
Ріжте собі печінки - крайте собі серце - а заким то подадуть печеного зайця - не сидіте - прошу вас - лупіть собі яйця С. Руданський
01.06.2026 13:50 Ответить
І мали сів волів,як орлів від зайця.
01.06.2026 14:27 Ответить
Він... І природа України - на боці захисників країни...
01.06.2026 14:18 Ответить
Заяць-комікадзе, може комусь життя урятував ціною своєї
01.06.2026 13:38 Ответить
Шкода зайчика. Сумно стало, адміни, залийте свіжих відео з пошматованою свинособачатиною - хай трохи нерви заспокояться.
01.06.2026 13:39 Ответить
Українська живність повстала проти окупантів сруськіх!! ****** в ступорі!!
01.06.2026 13:39 Ответить
заєць-герой. Жаль...
01.06.2026 13:40 Ответить
Ждун наш.
01.06.2026 13:53 Ответить
От навіщо таке писати, ну можнож було подати цю інформацію по-іншрму, наприклад: ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ РОЗРОРБИЛИ НОВУ СИСТЕМУ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ДРОНІВ ЖДУНІВ,ПІСЛЯ УСПІШНОГО ЗАСТОСУВАННЯ БОЙОВИХ КОМАРІВ, В ДІЮ ВСТУПИЛИ БОЙОВІ ЗАЙЦІ!!!! І хай кацапи думають......
01.06.2026 13:54 Ответить
++++++++++++++++ Ти ще май на увазі - ми ще кілька років тому, схрестили бобрів, з броненосцями... Тепер вони поселилися у Московській області. І копають нори, в московський метрополітен... Дамо "зелений свисток" - і все затопить...
01.06.2026 14:24 Ответить
Заяц самурай. Пусть будет легким твой путь в страну вечной охоты.
01.06.2026 13:56 Ответить
Заяц. Надо же. Думал в Европе так натоптано, что никакой живности в лесах не осталось.
01.06.2026 14:09 Ответить
В Європі "живності" - в десятки разів більше, ніж у нас було, до війни...
01.06.2026 14:25 Ответить
Косой, а дрона все рівно забєбашив вправно.
01.06.2026 14:21 Ответить
Заєць тому "косим", і називається - він погано бачить непорушні перепони... Товаришеві, так, на ногу наступив, відбиток лапи залишивши. Той стояв на "номері"...
01.06.2026 14:33 Ответить
 
 