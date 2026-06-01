Заяц на большой скорости выбегает на дорогу и ценой собственной жизни обезвреживает российский дрон-ждун
Украинская природа продолжает по-своему сопротивляться российским захватчикам на фронте, порой нанося совершенно неожиданные потери вражеской технике. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети распространяется уникальная видеозапись, на которой запечатлена ликвидация российского беспилотника диким животным.
Инцидент произошел на одной из прифронтовых дорог в Донецкой области. Российские военные оставили на автодороге включенный FPV-дрон в режиме ожидания (так называемый "дрон-ждун"), рассчитывая на появление украинской техники.
Однако вместо военных на дороге появился заяц. На кадрах видеонаблюдения видно, как животное на большой скорости выбегает на дорогу и во время очередного прыжка случайно приземляется прямо на вражеский беспилотник.
"Заяц ценой собственной жизни уничтожил российский FPV-дрон на одной из дорог Донецкой области", - отмечают авторы публикации в описании к видео.
Тримайся і поводься чемно, як Українець!!