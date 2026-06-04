Украинский военный расстрелял российский дрон-"ждун" прямо посреди дороги на Донетчине. ВИДЕО
Украинский военнослужащий во время боевого выезда на Донецком направлении обнаружил и уничтожил российский FPV-дрон "Ждун", который оккупанты оставили посреди дороги для атак на технику и личный состав Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, заметив вражеский беспилотник, боец приблизился к нему на безопасное расстояние и открыл огонь из автомата.
На обнародованных кадрах видно, как после нескольких точных выстрелов российский FPV-дрон взрывается прямо посреди дороги.
После уничтожения вражеского беспилотника украинские военные продолжили выполнение боевой задачи и движение по маршруту.
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Кто завалил Бен Ладена
Один в один....
Если не видели фильм ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН - очень советую....
198 млрд грн, які були за 7 років, з 2019 року, «виведені» на певних осіб з України, через 2.000 компашок-одноденок, неможливо провести безтучасті працівників не тільки Нацбанку, а й інших структур та фігурантів «зовнішньо економічної діяльності» з України!!
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???
Добре, що Західні Партнери, знають набагато більше про «виведені гроші» та їх осіб, з Урядового кварталу за 7 років!!