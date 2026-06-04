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Украинский военный расстрелял российский дрон-"ждун" прямо посреди дороги на Донетчине. ВИДЕО

Украинский военнослужащий во время боевого выезда на Донецком направлении обнаружил и уничтожил российский FPV-дрон "Ждун", который оккупанты оставили посреди дороги для атак на технику и личный состав Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заметив вражеский беспилотник, боец приблизился к нему на безопасное расстояние и открыл огонь из автомата.

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На обнародованных кадрах видно, как после нескольких точных выстрелов российский FPV-дрон взрывается прямо посреди дороги.

После уничтожения вражеского беспилотника украинские военные продолжили выполнение боевой задачи и движение по маршруту.

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минирование (1449) уничтожение (9969) Донецкая область (12399) ВСУ (7767) дроны (7271)
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Пацаны похожи на тех
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04.06.2026 00:11 Ответить
Поки Українці боронять Державу, від московитів ******, привладні особи з Урядового кварталу зеленського, крадуть в України гроші!!
198 млрд грн, які були за 7 років, з 2019 року, «виведені» на певних осіб з України, через 2.000 компашок-одноденок, неможливо провести безтучасті працівників не тільки Нацбанку, а й інших структур та фігурантів «зовнішньо економічної діяльності» з України!!
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???
Добре, що Західні Партнери, знають набагато більше про «виведені гроші» та їх осіб, з Урядового кварталу за 7 років!!
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04.06.2026 00:25 Ответить
Гарні, влучні постріли! Бережіть себе, хлопці, добре, що детонація цієї погані-ждуна цього разу не зачепила уламками вправного стрільця та його побратима. Бережіть себе.
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04.06.2026 01:41 Ответить
дрон був у трусіках?
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04.06.2026 05:10 Ответить
Цікаво - чого "ждун" не зреагував на з'явлення цілі? Здається, там немає ніякого зворотнього зв'язку з оператором. І оператор керує КІЛЬКОМА "ждунами", вручну. Час від часу підключається до оптичного каналу того чи іншого дрону, і перевіряє, чи не з'явилася в полі зору, якась ціль. Але це ЛЮДИНА... І всі вади людини - неуважність, ослаблення контролю, від втоми, та інше, їй притаманне... А ще ж є і "русский "авось", та "*****"...
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04.06.2026 07:44 Ответить
Дрон бачить лише вузький сектор перед собою, і міг дивитись в іншу сторону... До речі - цей сектор легко визначити - по задній антені або формі контейнера оптичного волокна...
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04.06.2026 08:17 Ответить
Сів акумулятор під час очікування цілі, таких багато. При чому, очевидно, що бійці це розуміли, бо не підходили б так близько, ще й толпою, та не влаштовували кінозйомки.
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04.06.2026 09:18 Ответить
Можливо... Головне - РЕЗУЛЬТАТ...
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04.06.2026 09:22 Ответить
 
 