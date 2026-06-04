Украинский военный расстрелял российский дрон-"ждун" прямо посреди дороги на Донетчине. ВИДЕО

Украинский военнослужащий во время боевого выезда на Донецком направлении обнаружил и уничтожил российский FPV-дрон "Ждун", который оккупанты оставили посреди дороги для атак на технику и личный состав Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заметив вражеский беспилотник, боец приблизился к нему на безопасное расстояние и открыл огонь из автомата.

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На обнародованных кадрах видно, как после нескольких точных выстрелов российский FPV-дрон взрывается прямо посреди дороги.

После уничтожения вражеского беспилотника украинские военные продолжили выполнение боевой задачи и движение по маршруту.

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