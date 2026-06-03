Український військовий розстріляв російський дрон-"ждун" просто посеред дороги на Донеччині. ВIДЕО

Український військовослужбовець під час бойового виїзду на Донецькому напрямку виявив та знищив російський FPV-дрон-"ждун", який окупанти залишили посеред дороги для атак на техніку та особовий склад Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, помітивши ворожий безпілотник, боєць наблизився до нього на безпечну відстань та відкрив вогонь з автомата.

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На оприлюднених кадрах видно, як після кількох влучних пострілів російський FPV-дрон детонує просто посеред дороги.

Після знищення ворожого безпілотника українські військові продовжили виконання бойового завдання та рух маршрутом.

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