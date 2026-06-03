Український військовий розстріляв російський дрон-"ждун" просто посеред дороги на Донеччині. ВIДЕО
Український військовослужбовець під час бойового виїзду на Донецькому напрямку виявив та знищив російський FPV-дрон-"ждун", який окупанти залишили посеред дороги для атак на техніку та особовий склад Сил оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, помітивши ворожий безпілотник, боєць наблизився до нього на безпечну відстань та відкрив вогонь з автомата.
На оприлюднених кадрах видно, як після кількох влучних пострілів російський FPV-дрон детонує просто посеред дороги.
Після знищення ворожого безпілотника українські військові продовжили виконання бойового завдання та рух маршрутом.
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Кто завалил Бен Ладена
Один в один....
Если не видели фильм ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН - очень советую....
198 млрд грн, які були за 7 років, з 2019 року, «виведені» на певних осіб з України, через 2.000 компашок-одноденок, неможливо провести безтучасті працівників не тільки Нацбанку, а й інших структур та фігурантів «зовнішньо економічної діяльності» з України!!
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???
Добре, що Західні Партнери, знають набагато більше про «виведені гроші» та їх осіб, з Урядового кварталу за 7 років!!