Украинские военные заявили об огневом контроле над Донецким аэропортом. ВИДЕО
Украинские военные сообщили об установлении огневого контроля над территорией Донецкого аэропорта, который российские оккупанты долгое время использовали в военных целях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 1-го Отдельного центра Сил беспилотных систем.
Аэропорт стал базой для запуска "Шахедов"
По информации военных, во время оккупации российские войска превратили Донецкий аэропорт в военно-логистический хаб.
В частности, территорию аэродрома использовали как одну из площадок для запуска ударных беспилотников типа "Шахед".
Под удары попадают техника и расчеты
В 1-м отдельном центре СБС сообщили, что украинские дроны наносят удары по пусковым установкам, транспортным машинам и личному составу оккупантов непосредственно на взлетной полосе.
Также военные выявляют и уничтожают мобильные огневые группы и средства противовоздушной обороны, из-за чего россияне вынуждены отменять отдельные вылеты.
Уничтожают логистику врага
По словам военных, под ударами оказываются инженерная техника, топливозаправщики и логистические узлы.
"Результат нашей работы – ликвидированы установки "Шахедов", уничтожены строительные краны, вражеская автомобильная техника и склады имущества", – отметили в подразделении.
Операцию назвали уникальной
За планирование операции отвечал офицер 1-го Отдельного центра СБС Серафим "Фалько" Гордиенко.
По его словам, установление огневого контроля над Донецким аэропортом стало примером асимметричной операции, в ходе которой небольшими силами удалось сорвать оперативно-стратегические планы противника.
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там, якийсь зелений гундосий довбойоб письмєцо накатав.
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