Украинские военные заявили об огневом контроле над Донецким аэропортом. ВИДЕО

Украинские военные сообщили об установлении огневого контроля над территорией Донецкого аэропорта, который российские оккупанты долгое время использовали в военных целях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 1-го Отдельного центра Сил беспилотных систем.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Аэропорт стал базой для запуска "Шахедов"

По информации военных, во время оккупации российские войска превратили Донецкий аэропорт в военно-логистический хаб.

В частности, территорию аэродрома использовали как одну из площадок для запуска ударных беспилотников типа "Шахед".

Читайте: 14-й полк СБС взял под огневой контроль Донецкий аэропорт и сорвал планы россиян по запуску "Шахедов". ВИДЕО

Под удары попадают техника и расчеты

В 1-м отдельном центре СБС сообщили, что украинские дроны наносят удары по пусковым установкам, транспортным машинам и личному составу оккупантов непосредственно на взлетной полосе.

Также военные выявляют и уничтожают мобильные огневые группы и средства противовоздушной обороны, из-за чего россияне вынуждены отменять отдельные вылеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт — зажгли 244 лампадки. ФОТО

Уничтожают логистику врага

По словам военных, под ударами оказываются инженерная техника, топливозаправщики и логистические узлы.

"Результат нашей работы – ликвидированы установки "Шахедов", уничтожены строительные краны, вражеская автомобильная техника и склады имущества", – отметили в подразделении.

Читайте также: Украинский дрон пролетает над "Донбасс Ареной", выявляет цель и атакует грузовик оккупантов. ВИДЕО

Операцию назвали уникальной

За планирование операции отвечал офицер 1-го Отдельного центра СБС Серафим "Фалько" Гордиенко.

По его словам, установление огневого контроля над Донецким аэропортом стало примером асимметричной операции, в ходе которой небольшими силами удалось сорвать оперативно-стратегические планы противника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Он сказал – стране нужны герои": Гриценко обвинил Порошенко в гибели "киборгов", защищавших Донецкий аэропорт