Российская ракета вражеской РСЗО "Солнцепек" загорелась во время запуска, а оккупанты сразу бросились бежать

В сети появилась видеозапись, на которой во время залпа российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" одна из ракет вышла из строя сразу после запуска на Запорожском направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты снимали кадры для эффектного видео работы своей техники, однако все пошло не по плану.

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На видео видно, что после старта у ракеты отделился и загорелся разгонный блок, тогда как боевая часть продолжила неконтролируемый полет в сторону лесополосы.

В результате неисправности и возгорания боеприпаса сразу после запуска пламя охватило и саму огнеметную систему "Солнцепек".

После этого российские военные поспешно покинули позицию и начали бежать на бронетехнике.

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