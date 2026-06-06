Російська ракета ворожої РСЗВ "Сонцепьок" загорілася під час запуску, а окупанти одразу кинулися тікати. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому під час залпу російської важкої вогнеметної системи ТОС-1 "Сонцепьок" одна з ракет вийшла з ладу одразу після запуску на Запорізькому напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри рашисти знімали для ефектного відео роботи своєї техніки, однак усе пішло не за планом.

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На відео видно, що після старту в ракети відокремився та загорівся розгінний блок, тоді як бойова частина продовжила неконтрольований політ у бік лісосмуги.

Унаслідок несправності та займання боєприпасу одразу після пуску полум'я охопило й саму вогнеметну систему "Сонцепьок".

Після цього російські військові поспіхом залишили позицію та почали тікати на бронетехніці.

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