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Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Російська ракета ворожої РСЗВ "Сонцепьок" загорілася під час запуску, а окупанти одразу кинулися тікати. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому під час залпу російської важкої вогнеметної системи ТОС-1 "Сонцепьок" одна з ракет вийшла з ладу одразу після запуску на Запорізькому напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри рашисти знімали для ефектного відео роботи своєї техніки, однак усе пішло не за планом.

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На відео видно, що після старту в ракети відокремився та загорівся розгінний блок, тоді як бойова частина продовжила неконтрольований політ у бік лісосмуги.

Унаслідок несправності та займання боєприпасу одразу після пуску полум'я охопило й саму вогнеметну систему "Сонцепьок".

Після цього російські військові поспіхом залишили позицію та почали тікати на бронетехніці.

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армія рф (21203) вибух (4732) пожежа (4477) Запорізька область (4944) РСЗВ (301)
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Ще на одне "паскудство", у кацапів менше стало...
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06.06.2026 14:20 Відповісти
А де ж дрон це лайно на 5 км лише стріляє
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06.06.2026 15:04 Відповісти
Жаль не сдетанировала.
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06.06.2026 15:28 Відповісти
Єдина позитивна риса в кацапів - це рукожопість.
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06.06.2026 15:55 Відповісти
А как же тупость и жадность ещё, например?
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06.06.2026 16:02 Відповісти
А одна з найогидніших - це москворотість.
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06.06.2026 16:11 Відповісти
На превеликий жаль нічого там не охопило полум'ям, та падлюка проїхало повз вогонь і поїхала далі без ушкоджень.
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06.06.2026 16:18 Відповісти
Хробаки
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06.06.2026 16:28 Відповісти
 
 