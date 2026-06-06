Російська ракета ворожої РСЗВ "Сонцепьок" загорілася під час запуску, а окупанти одразу кинулися тікати. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому під час залпу російської важкої вогнеметної системи ТОС-1 "Сонцепьок" одна з ракет вийшла з ладу одразу після запуску на Запорізькому напрямку фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри рашисти знімали для ефектного відео роботи своєї техніки, однак усе пішло не за планом.
На відео видно, що після старту в ракети відокремився та загорівся розгінний блок, тоді як бойова частина продовжила неконтрольований політ у бік лісосмуги.
Унаслідок несправності та займання боєприпасу одразу після пуску полум'я охопило й саму вогнеметну систему "Сонцепьок".
Після цього російські військові поспіхом залишили позицію та почали тікати на бронетехніці.
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Яр Холодний
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