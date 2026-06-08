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Новости Видео Эвакуация раненых
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Рашист снял момент, как раненый оккупант вылетел из кузова во время эвакуации. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой рашист запечатлел эвакуацию раненого оккупанта из зоны боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения автомобиля один из раненых захватчиков, находившийся в кузове, не удержался и вылетел на дорогу.

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На записи видно, как после падения оккупанта транспортное средство останавливается, а один из российских военных выбегает к нему со словами: "Эй, тихо, улетел. #баный в рот".

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армия РФ (23001) ранение (3381) эвакуация (2294)
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Топ комментарии
+4
Десантура! Там все суворо Навчишся стрибати в басейн, воду нальємо
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08.06.2026 20:00 Ответить
+1
Что-то подсказывает, что это не первый выпрыг из кузова. Живым его не довезут.
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08.06.2026 20:03 Ответить
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Десантура! Там все суворо Навчишся стрибати в басейн, воду нальємо
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08.06.2026 20:00 Ответить
"Чем дело-то, кончилось?" Добили, чи далі повезли?
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08.06.2026 20:01 Ответить
дали киздюлєй, щоб надалі за борт зубами тримався

"это же - тундра !"

.
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08.06.2026 20:12 Ответить
Что-то подсказывает, что это не первый выпрыг из кузова. Живым его не довезут.
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08.06.2026 20:03 Ответить
Не захотів орчило, повертатися на болота, в радную говень???
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08.06.2026 20:05 Ответить
Народжений повзати літає в дзьобі.
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08.06.2026 20:07 Ответить
несанкціоноване спрацвання К-36ДМ.
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08.06.2026 20:08 Ответить
Та нАрмаАльнА у свинобратухи всьЙО
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08.06.2026 20:09 Ответить
Орки!!!
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08.06.2026 20:12 Ответить
красиво пішов
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08.06.2026 20:17 Ответить
Да какой он раненый. Он прыгает как.
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08.06.2026 20:17 Ответить
Так перднув, що віддачею з кузова викинуло?
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08.06.2026 20:24 Ответить
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08.06.2026 20:33 Ответить
 
 