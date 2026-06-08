Рашист снял момент, как раненый оккупант вылетел из кузова во время эвакуации. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой рашист запечатлел эвакуацию раненого оккупанта из зоны боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения автомобиля один из раненых захватчиков, находившийся в кузове, не удержался и вылетел на дорогу.

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На записи видно, как после падения оккупанта транспортное средство останавливается, а один из российских военных выбегает к нему со словами: "Эй, тихо, улетел. #баный в рот".

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