УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відео Евакуація поранених
2 199 18

Рашист зафільмував момент, як поранений окупант вилетів із кузова під час евакуації. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому рашист зафільмував евакуацію пораненого окупанта із зони бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху автівки один із поранених загарбників, який перебував у кузові, не втримався та вилетів на дорогу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На записі видно, як після падіння окупанта транспортний засіб зупиняється, а один із російських військових вибігає до нього зі словами: "Эй, тихо, улетел. #баный в рот".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон "Булава" 422-го полку LUFTWAFFE влучив у КамАЗ із боєкомплектом у тилу ворога за понад 100 км від фронту. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники "Фенікса" уразили РСЗВ "Козерог-1", техніку та групу окупантів під час висадки з техніки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21218) поранення (2836) евакуація (2535)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Десантура! Там все суворо Навчишся стрибати в басейн, воду нальємо
показати весь коментар
08.06.2026 20:00 Відповісти
+4
Что-то подсказывает, что это не первый выпрыг из кузова. Живым его не довезут.
показати весь коментар
08.06.2026 20:03 Відповісти
+3
дали киздюлєй, щоб надалі за борт зубами тримався

"это же - тундра !"

.
показати весь коментар
08.06.2026 20:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Десантура! Там все суворо Навчишся стрибати в басейн, воду нальємо
показати весь коментар
08.06.2026 20:00 Відповісти
"Чем дело-то, кончилось?" Добили, чи далі повезли?
показати весь коментар
08.06.2026 20:01 Відповісти
дали киздюлєй, щоб надалі за борт зубами тримався

"это же - тундра !"

.
показати весь коментар
08.06.2026 20:12 Відповісти
Что-то подсказывает, что это не первый выпрыг из кузова. Живым его не довезут.
показати весь коментар
08.06.2026 20:03 Відповісти
Не захотів орчило, повертатися на болота, в радную говень???
показати весь коментар
08.06.2026 20:05 Відповісти
Народжений повзати літає в дзьобі.
показати весь коментар
08.06.2026 20:07 Відповісти
несанкціоноване спрацвання К-36ДМ.
показати весь коментар
08.06.2026 20:08 Відповісти
Та нАрмаАльнА у свинобратухи всьЙО
показати весь коментар
08.06.2026 20:09 Відповісти
Орки!!!
показати весь коментар
08.06.2026 20:12 Відповісти
красиво пішов
показати весь коментар
08.06.2026 20:17 Відповісти
Да какой он раненый. Он прыгает как.
показати весь коментар
08.06.2026 20:17 Відповісти
Так перднув, що віддачею з кузова викинуло?
показати весь коментар
08.06.2026 20:24 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2026 20:33 Відповісти
Билят, шустрый какой, как с хера сорвался.
показати весь коментар
08.06.2026 20:41 Відповісти
Иншалла́х!
показати весь коментар
08.06.2026 20:44 Відповісти
😆😆😆
показати весь коментар
08.06.2026 20:48 Відповісти
«Нармальна! Но мало»
показати весь коментар
08.06.2026 20:53 Відповісти
Добить надо было чтоб не мучался...
показати весь коментар
08.06.2026 20:53 Відповісти
 
 