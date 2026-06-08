Рашист зафільмував момент, як поранений окупант вилетів із кузова під час евакуації. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому рашист зафільмував евакуацію пораненого окупанта із зони бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху автівки один із поранених загарбників, який перебував у кузові, не втримався та вилетів на дорогу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На записі видно, як після падіння окупанта транспортний засіб зупиняється, а один із російських військових вибігає до нього зі словами: "Эй, тихо, улетел. #баный в рот".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон "Булава" 422-го полку LUFTWAFFE влучив у КамАЗ із боєкомплектом у тилу ворога за понад 100 км від фронту. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники "Фенікса" уразили РСЗВ "Козерог-1", техніку та групу окупантів під час висадки з техніки. ВIДЕО