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Рашист зафільмував момент, як поранений окупант вилетів із кузова під час евакуації. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому рашист зафільмував евакуацію пораненого окупанта із зони бойових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху автівки один із поранених загарбників, який перебував у кузові, не втримався та вилетів на дорогу.
На записі видно, як після падіння окупанта транспортний засіб зупиняється, а один із російських військових вибігає до нього зі словами: "Эй, тихо, улетел. #баный в рот".
Топ коментарі
+7 Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар08.06.2026 20:00 Відповісти Посилання
+4 Lawrence Smith
показати весь коментар08.06.2026 20:03 Відповісти Посилання
+3 mg42ua
показати весь коментар08.06.2026 20:12 Відповісти Посилання
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"это же - тундра !"
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