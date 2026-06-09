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Готовится проект санкций за нарушение ПДД, - Клименко. ВИДЕО

В настоящее время готовится законопроект об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Подробности

"Власть не может не реагировать на это. Тем более что люди высказали свое мнение... Балльная система уже запускалась, но она не прошла одобрение", - сказал он.

Однако, по мнению Клименко, это достаточно длительный процесс, а санкции должны быть понятными для людей.

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"Сейчас речь будет идти не о баллах, а о работе системы... Например, 10 нарушений и будут какие-то санкции – об изъятии водительского удостоверения или какие-то ограничения, пересдача на права", – добавил министр.

Клименко отметил, что балльная система будет следующим этапом, поскольку требует соответствующей инфраструктуры.

"Вместе с Нацполицией, народными депутатами, юристами будем с этой недели работать над этим", - отметил он.

Клименко уточнил, что проект предложений уже готовится, и дальше дело будет за экспертами и народными депутатами.

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Что предшествовало?

  • Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство готовит ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД.

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Автор: 

ПДД (517) Клименко Игорь (502)
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Топ комментарии
+12
»Влада не може не реагувати на це.» - 39 разів не реагували на порушення Плєшивцева. А за ДТП Зайцевої, Тандира та інших взагалі покарали їх легким переляком.
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09.06.2026 12:51 Ответить
+6
зразу в тцк на влк?
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09.06.2026 12:47 Ответить
+5
Ота "божа людиниа" - Плєшівцєв, що вбила чотирьох "влетівши" в підземний перехід, мала 39 штрафів за порушення швидкості. Чомусь правоохоронна система не бічила в цьому небезпеки для громадян, а лише раділа отримуючи штрафи? Штрафи збільшать, система лишиться такою самою "доїльнею" як і була. Може систематичних порушників швідкісного режиму в містах позбавляти прав після третього такого порушення, а не карати величезними штрафами? Уявіть що водій який за порушення має сплатити свою місячну зарплату звільниться. А якщо таких стануть тисячі, то ціна транспортних послуг (і всіх товарів) виросте, а знайти водія буде пробоемою...
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09.06.2026 13:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
зразу в тцк на влк?
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09.06.2026 12:47 Ответить
Краще підвищувати штрафи злісним рецидивістам.
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09.06.2026 12:56 Ответить
Чомусь Клименко, «забув» про дієве покарання мусорських та судівських, які саботували покарання істотам за їх порушення ПДР!!
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09.06.2026 13:15 Ответить
Поки грім не гряне - ніхто не перехреститься - ми про ї бали - Клименко
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09.06.2026 12:49 Ответить
ще на курсах казали що ПДД написані кровью
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09.06.2026 12:57 Ответить
Коли мене вчили їзди - інстрктор казав- коли ти виїхав - хто на дорозі - то придурки - і від них кожної миті можна очікувати шо завгодно і так вони повинні думати про тебе - тоді всякої херні на дорозі буде менше
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09.06.2026 13:12 Ответить
»Влада не може не реагувати на це.» - 39 разів не реагували на порушення Плєшивцева. А за ДТП Зайцевої, Тандира та інших взагалі покарали їх легким переляком.
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09.06.2026 12:51 Ответить
повна назва "проєкт санкцій за порушення ПДР посполитими"
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09.06.2026 12:52 Ответить
Ну якщо за це візмуться фографи і томади---депутати слуг,то все вийдеяк в лігі сміху. Тисячі їздять, взагалі без посвідчення,під кайфом, Кожний день бачу декілька аварійних ситуацій,порушення ПДР. В європі також не ******* ПДР і поліцію,АЛЕ ТАМ Є НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАНЬ,,чого на жаль в нас немає.
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09.06.2026 12:54 Ответить
А в лєс можна піти? камандір! сумку вазьмі в багажнікє. єто твойо.
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09.06.2026 12:54 Ответить
миллион платныкив в концлагеря из-за одного дэбила
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09.06.2026 12:59 Ответить
Геть руки від " мажорів" та володарів елітних авто,хвойд і...посвідчень !!!
Авто без глушника відлякує дрони!!! ...і робітників ТЦК з поліцією!!!
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09.06.2026 13:03 Ответить
всех громадян штрафувать, принуждать и карать карать и карать!!!
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09.06.2026 13:03 Ответить
Відбирайте авто і в військо. Як роблять прибалти.
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09.06.2026 13:05 Ответить
Мєнти-рішали від задоволення потирають рученята... То ж у скільки разів виростуть тарифи на порішать...
Так може, для початку, з тими рішайлами попробувати боротись? Ну, якщо є зафіксоване порушення то обов`язково було і адекватне покарання?
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09.06.2026 13:05 Ответить
Ота "божа людиниа" - Плєшівцєв, що вбила чотирьох "влетівши" в підземний перехід, мала 39 штрафів за порушення швидкості. Чомусь правоохоронна система не бічила в цьому небезпеки для громадян, а лише раділа отримуючи штрафи? Штрафи збільшать, система лишиться такою самою "доїльнею" як і була. Може систематичних порушників швідкісного режиму в містах позбавляти прав після третього такого порушення, а не карати величезними штрафами? Уявіть що водій який за порушення має сплатити свою місячну зарплату звільниться. А якщо таких стануть тисячі, то ціна транспортних послуг (і всіх товарів) виросте, а знайти водія буде пробоемою...
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09.06.2026 13:06 Ответить
які будуть після 39 порушень застосовуватися чи до..??
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09.06.2026 13:11 Ответить
А за зраду і мародерство під час війни,вони не збираються посилювати законодавство?
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09.06.2026 13:15 Ответить
А за втікаючих від стрілянини поліціянтів, санкції накладені на всю поліцію? Що це, за "колективне" покарання...
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09.06.2026 13:19 Ответить
в судових вироках мене особливо надихає "колонія 5 років +позбавлення прав три роки". Пожиттєве **** позбавлення посвідчення на другому алко. Заїзд з позбавленням прав: без дтп - 5 років, з дтп -10 років, з постраждалими 15, з загиблими пожиттєво. Без УДО.
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09.06.2026 13:37 Ответить
Казна пуста, на чергову вовину тисячу не хвата
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09.06.2026 13:39 Ответить
Расстрел на месте???
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09.06.2026 13:40 Ответить
 
 