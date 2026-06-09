Готовится проект санкций за нарушение ПДД, - Клименко. ВИДЕО

В настоящее время готовится законопроект об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Власть не может не реагировать на это. Тем более что люди высказали свое мнение... Балльная система уже запускалась, но она не прошла одобрение", - сказал он.

Однако, по мнению Клименко, это достаточно длительный процесс, а санкции должны быть понятными для людей.

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"Сейчас речь будет идти не о баллах, а о работе системы... Например, 10 нарушений и будут какие-то санкции – об изъятии водительского удостоверения или какие-то ограничения, пересдача на права", – добавил министр.

Клименко отметил, что балльная система будет следующим этапом, поскольку требует соответствующей инфраструктуры.

"Вместе с Нацполицией, народными депутатами, юристами будем с этой недели работать над этим", - отметил он.

Клименко уточнил, что проект предложений уже готовится, и дальше дело будет за экспертами и народными депутатами.

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Что предшествовало?

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство готовит ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД.

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