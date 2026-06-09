Готовится проект санкций за нарушение ПДД, - Клименко. ВИДЕО
В настоящее время готовится законопроект об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"Власть не может не реагировать на это. Тем более что люди высказали свое мнение... Балльная система уже запускалась, но она не прошла одобрение", - сказал он.
Однако, по мнению Клименко, это достаточно длительный процесс, а санкции должны быть понятными для людей.
"Сейчас речь будет идти не о баллах, а о работе системы... Например, 10 нарушений и будут какие-то санкции – об изъятии водительского удостоверения или какие-то ограничения, пересдача на права", – добавил министр.
Клименко отметил, что балльная система будет следующим этапом, поскольку требует соответствующей инфраструктуры.
"Вместе с Нацполицией, народными депутатами, юристами будем с этой недели работать над этим", - отметил он.
Клименко уточнил, что проект предложений уже готовится, и дальше дело будет за экспертами и народными депутатами.
Что предшествовало?
- Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство готовит ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД.
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Авто без глушника відлякує дрони!!! ...і робітників ТЦК з поліцією!!!
Так може, для початку, з тими рішайлами попробувати боротись? Ну, якщо є зафіксоване порушення то обов`язково було і адекватне покарання?