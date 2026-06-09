Готується проєкт санкцій за порушення ПДР, - Клименко. ВIДЕО

Наразі готується законопроєкт про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Влада не може не реагувати на це. Тим паче, що люди свою думку сказали... Бальна система вже запускалася, але вона не пройшла схвалення", - сказав він.

Проте, на думку Клименка, це достатньо тривалий процес, а санкції мають бути зрозумілими для людей.

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"Зараз мова буде йти не про бали, а про роботу системи... Наприклад, 10 порушень і будуть якісь санкції – про вилучення водійського посвідчення або якісь обмеження, перездача на права", - додав міністр.

Клименко зазначив, що бальна система буде наступним етапом, оскільки потребує відповідної інфраструктури.

"Разом з Нацполіцією, народними депутатами, правниками будемо з цього тижня працювати над цим", - зазначив він.

Клименко уточнив, що драфт пропозицій вже готується і надали справа буде за експертами та народними депутатами.

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Що передувало?

Раніше прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що уряд готує посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР.

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