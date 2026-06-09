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Новини Відео Штрафи за порушення ПДР
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Готується проєкт санкцій за порушення ПДР, - Клименко. ВIДЕО

Наразі готується законопроєкт про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Влада не може не реагувати на це. Тим паче, що люди свою думку сказали... Бальна система вже запускалася, але вона не пройшла схвалення", - сказав він.

Проте, на думку Клименка, це достатньо тривалий процес, а санкції мають бути зрозумілими для людей.

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"Зараз мова буде йти не про бали, а про роботу системи... Наприклад, 10 порушень і будуть якісь санкції – про вилучення водійського посвідчення або якісь обмеження, перездача на права", - додав міністр.

Клименко зазначив, що бальна система буде наступним етапом, оскільки потребує відповідної інфраструктури.

"Разом з Нацполіцією, народними депутатами, правниками будемо з цього тижня працювати над цим", - зазначив він.

Клименко уточнив, що драфт пропозицій вже готується і надали справа буде за експертами та народними депутатами.

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Що передувало?

  • Раніше прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що уряд готує посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР.

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Автор: 

ПДР (470) Клименко Ігор (593)
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Топ коментарі
+17
»Влада не може не реагувати на це.» - 39 разів не реагували на порушення Плєшивцева. А за ДТП Зайцевої, Тандира та інших взагалі покарали їх легким переляком.
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09.06.2026 12:51 Відповісти
+10
Чомусь Клименко, «забув» про дієве покарання мусорських та судівських, які саботували покарання істотам за їх порушення ПДР!!
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09.06.2026 13:15 Відповісти
+8
зразу в тцк на влк?
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09.06.2026 12:47 Відповісти
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зразу в тцк на влк?
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09.06.2026 12:47 Відповісти
Краще підвищувати штрафи злісним рецидивістам.
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09.06.2026 12:56 Відповісти
Чомусь Клименко, «забув» про дієве покарання мусорських та судівських, які саботували покарання істотам за їх порушення ПДР!!
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09.06.2026 13:15 Відповісти
Вони ненавчені відповідати за свої порушення...
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09.06.2026 14:46 Відповісти
Поки грім не гряне - ніхто не перехреститься - ми про ї бали - Клименко
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09.06.2026 12:49 Відповісти
ще на курсах казали що ПДД написані кровью
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09.06.2026 12:57 Відповісти
Коли мене вчили їзди - інстрктор казав- коли ти виїхав - хто на дорозі - то придурки - і від них кожної миті можна очікувати шо завгодно і так вони повинні думати про тебе - тоді всякої херні на дорозі буде менше
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09.06.2026 13:12 Відповісти
»Влада не може не реагувати на це.» - 39 разів не реагували на порушення Плєшивцева. А за ДТП Зайцевої, Тандира та інших взагалі покарали їх легким переляком.
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09.06.2026 12:51 Відповісти
повна назва "проєкт санкцій за порушення ПДР посполитими"
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09.06.2026 12:52 Відповісти
Ну якщо за це візмуться фографи і томади---депутати слуг,то все вийдеяк в лігі сміху. Тисячі їздять, взагалі без посвідчення,під кайфом, Кожний день бачу декілька аварійних ситуацій,порушення ПДР. В європі також не ******* ПДР і поліцію,АЛЕ ТАМ Є НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАНЬ,,чого на жаль в нас немає.
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09.06.2026 12:54 Відповісти
А в лєс можна піти? камандір! сумку вазьмі в багажнікє. єто твойо.
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09.06.2026 12:54 Відповісти
миллион платныкив в концлагеря из-за одного дэбила
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09.06.2026 12:59 Відповісти
Геть руки від " мажорів" та володарів елітних авто,хвойд і...посвідчень !!!
Авто без глушника відлякує дрони!!! ...і робітників ТЦК з поліцією!!!
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09.06.2026 13:03 Відповісти
всех громадян штрафувать, принуждать и карать карать и карать!!!
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09.06.2026 13:03 Відповісти
Відбирайте авто і в військо. Як роблять прибалти.
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09.06.2026 13:05 Відповісти
Мєнти-рішали від задоволення потирають рученята... То ж у скільки разів виростуть тарифи на порішать...
Так може, для початку, з тими рішайлами попробувати боротись? Ну, якщо є зафіксоване порушення то обов`язково було і адекватне покарання?
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09.06.2026 13:05 Відповісти
Ота "божа людиниа" - Плєшівцєв, що вбила чотирьох "влетівши" в підземний перехід, мала 39 штрафів за порушення швидкості. Чомусь правоохоронна система не бічила в цьому небезпеки для громадян, а лише раділа отримуючи штрафи? Штрафи збільшать, система лишиться такою самою "доїльнею" як і була. Може систематичних порушників швідкісного режиму в містах позбавляти прав після третього такого порушення, а не карати величезними штрафами? Уявіть що водій який за порушення має сплатити свою місячну зарплату звільниться. А якщо таких стануть тисячі, то ціна транспортних послуг (і всіх товарів) виросте, а знайти водія буде пробоемою...
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09.06.2026 13:06 Відповісти
які будуть після 39 порушень застосовуватися чи до..??
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09.06.2026 13:11 Відповісти
А за зраду і мародерство під час війни,вони не збираються посилювати законодавство?
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09.06.2026 13:15 Відповісти
А за втікаючих від стрілянини поліціянтів, санкції накладені на всю поліцію? Що це, за "колективне" покарання...
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09.06.2026 13:19 Відповісти
в судових вироках мене особливо надихає "колонія 5 років +позбавлення прав три роки". Пожиттєве **** позбавлення посвідчення на другому алко. Заїзд з позбавленням прав: без дтп - 5 років, з дтп -10 років, з постраждалими 15, з загиблими пожиттєво. Без УДО.
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09.06.2026 13:37 Відповісти
Казна пуста, на чергову вовину тисячу не хвата
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09.06.2026 13:39 Відповісти
Расстрел на месте???
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09.06.2026 13:40 Відповісти
Лох должен платить а этих уродов мусора и продажные судьи итак отмажу
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09.06.2026 14:33 Відповісти
Ну щось робити треба, деколи ситуація зовсім брєдова. Лічно знаю одного кадра. Їздить завжди обдовбаний, як спинять, друг приїзжає машину забирає, а йому штраф. Права давно забрали вже, а на штрафи йому пофігу, на нього нічого не стоїть.
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09.06.2026 15:08 Відповісти
порушення ПДР були і будуть це людський фактор, треба будувати автодорожню інфраструктуру і спрощувати правила щоб вони були всім зрозумілі, а то 1000 знаків, розмітка, світлофори, камери, мєнти в кущах, страховки, дорожнечий бензин і всеодно винуватий водій
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09.06.2026 15:29 Відповісти
 
 