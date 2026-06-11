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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Российские рубли разлетаются во все стороны после попадания украинского дрона в вражеский штурмовик. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись успешного удара украинского беспилотника, в результате которого в Харьковской области был уничтожен военнослужащий оккупационных войск РФ. Работу по вражеской цели продемонстрировали бойцы Десантно-штурмовых войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точное поражение осуществили операторы батальона беспилотных систем "Рубака" из состава 77-й отдельной аэромобильной Надворнянской бригады (77-й ОАеМБр) ВСУ.

Удар FPV-дрона оказался настолько мощным, что взрывной волной захватчика буквально разорвало вместе с вещами.

"После удара дрона-камикадзе с российского оккупанта слетают штаны и эффектно разлетаются заработанные миллионы от Путина", - комментируют обнародованное видео авторы публикации.

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Автор: 

армия РФ (23045) уничтожение (10017) рубль (895) дроны (7351) 77 ОАБ (61)
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Треба тепер там чергувати- інші лаптеногі злетяться на халяву
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11.06.2026 13:06 Ответить
Ось така херня малята, лізе з московії гадити в Україні🤬🤬🤬‼️‼️‼️
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11.06.2026 13:14 Ответить
Багатєнькій Бурятіна засіяв грошима поле чудес ну і підгодував чернозем
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11.06.2026 13:57 Ответить
Тільки зарплату отримав,і така невдача
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11.06.2026 14:35 Ответить
 
 