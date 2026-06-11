Российские рубли разлетаются во все стороны после попадания украинского дрона в вражеский штурмовик. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись успешного удара украинского беспилотника, в результате которого в Харьковской области был уничтожен военнослужащий оккупационных войск РФ. Работу по вражеской цели продемонстрировали бойцы Десантно-штурмовых войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, точное поражение осуществили операторы батальона беспилотных систем "Рубака" из состава 77-й отдельной аэромобильной Надворнянской бригады (77-й ОАеМБр) ВСУ.
Удар FPV-дрона оказался настолько мощным, что взрывной волной захватчика буквально разорвало вместе с вещами.
"После удара дрона-камикадзе с российского оккупанта слетают штаны и эффектно разлетаются заработанные миллионы от Путина", - комментируют обнародованное видео авторы публикации.
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