Российские рубли разлетаются во все стороны после попадания украинского дрона в вражеский штурмовик. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись успешного удара украинского беспилотника, в результате которого в Харьковской области был уничтожен военнослужащий оккупационных войск РФ. Работу по вражеской цели продемонстрировали бойцы Десантно-штурмовых войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точное поражение осуществили операторы батальона беспилотных систем "Рубака" из состава 77-й отдельной аэромобильной Надворнянской бригады (77-й ОАеМБр) ВСУ.

Удар FPV-дрона оказался настолько мощным, что взрывной волной захватчика буквально разорвало вместе с вещами.

"После удара дрона-камикадзе с российского оккупанта слетают штаны и эффектно разлетаются заработанные миллионы от Путина", - комментируют обнародованное видео авторы публикации.

Читайте: Последствия политики Кремля: чистая прибыль ломбардов в России за год выросла на 50%

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянам ограничат возможности снимать наличные со счетов под видом борьбы с мошенничеством