УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11435 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
3 243 5

Російські рублі розлітаються урізнобіч після влучання українського дрона у ворожого штурмовика. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис успішного удару українського безпілотника, внаслідок якого на Харківщині було ліквідовано військовослужбовця окупаційних військ РФ. Роботу по ворожій цілі продемонстрували бійці Десантно-штурмових військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точне ураження здійснили оператори батальйону безпілотних систем "Рубака" зі складу 77-ї окремої аеромобільної Надвірнянської бригади (77 ОАеМБр) ЗСУ.

Удар FPV-дрона виявився настільки потужним, що вибуховою хвилею загарбника буквально розірвало разом із речами.

"Після удару дрона-камікадзе з російського окупанта злітають штани та ефектно розлітаються зароблені мільйони від Путіна", - коментують оприлюднене відео автори публікації.

Читайте: Наслідки політики Кремля: чистий прибуток ломбардів у Росії за рік виріс на 50%

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянам обмежать можливості знімати готівку з рахунків під виглядом боротьби з шахрайством

Автор: 

армія рф (21263) знищення (10335) рубль (445) дрони (8420) 77 ОАБ (64)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба тепер там чергувати- інші лаптеногі злетяться на халяву
показати весь коментар
11.06.2026 13:06 Відповісти
Ось така херня малята, лізе з московії гадити в Україні🤬🤬🤬‼️‼️‼️
показати весь коментар
11.06.2026 13:14 Відповісти
Багатєнькій Бурятіна засіяв грошима поле чудес ну і підгодував чернозем
показати весь коментар
11.06.2026 13:57 Відповісти
Тільки зарплату отримав,і така невдача
показати весь коментар
11.06.2026 14:35 Відповісти
А як абідно.
показати весь коментар
11.06.2026 16:06 Відповісти
 
 