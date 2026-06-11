Російські рублі розлітаються урізнобіч після влучання українського дрона у ворожого штурмовика. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис успішного удару українського безпілотника, внаслідок якого на Харківщині було ліквідовано військовослужбовця окупаційних військ РФ. Роботу по ворожій цілі продемонстрували бійці Десантно-штурмових військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точне ураження здійснили оператори батальйону безпілотних систем "Рубака" зі складу 77-ї окремої аеромобільної Надвірнянської бригади (77 ОАеМБр) ЗСУ.

Удар FPV-дрона виявився настільки потужним, що вибуховою хвилею загарбника буквально розірвало разом із речами.

"Після удару дрона-камікадзе з російського окупанта злітають штани та ефектно розлітаються зароблені мільйони від Путіна", - коментують оприлюднене відео автори публікації.

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