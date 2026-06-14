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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Пострадали нефтяной объект в Ярославской области и предприятие "Азот" в Тульской области, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение украинских ударов по объектам в Ярославской и Тульской областях России.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Удары по объектам в глубине России

Глава государства отметил, что есть хорошие результаты наших воинов в применении дальнобойных ударов по важным объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины.

"Более чем в 700 километрах от нашей государственной границы - в Ярославском регионе России - бойцы СБУ поразили нефтяной объект, имевший значение для резерва государства-агрессора. Воины нашей армии достигли целей в Тульском регионе России - по предприятию "Азот", от деятельности которого зависят возможности по производству взрывчатых веществ", - отметил он.

Зеленский напомнил, что в шести российских аэропортах были введены ограничения авиасообщения, а в целом за период с вчерашнего вечера в 28 регионах России объявлялась воздушная тревога.

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Поражение логистики и промышленных объектов

По его словам, были также попадания и по военной логистике оккупанта на временно оккупированной территории Украины.

"Украина выполняет план дальнобойных санкций против России и определенные задачи по нанесению ударов средней дальности в ответ на отказ России завершить эту войну. Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда и пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!", - резюмирует он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что поражен комбинат "Темп" Росрезерва в Ярославской области, где хранилось топливо.
  • Также отмечалось, что химкомбинат "Азот" горит в Новомосковске Тульской области после атаки дронов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24503) Тульская область (10) Удары по РФ (1021) Ярославская область РФ (24)
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ой ******* кацапи Лютого !

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14.06.2026 11:35 Ответить
ой як ******* !

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14.06.2026 11:36 Ответить
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14.06.2026 11:38 Ответить
Похожий на гройсмана чи яценюка, за тих часів в Україні, у 2014-2017 роки, коли нищили ригоАНАЛІВ та їх вертухаїв ???!!!
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14.06.2026 11:41 Ответить
Це аналог російського "шахєда"... ТТХ приблизно подібні...
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14.06.2026 11:39 Ответить
Це зеленський з татаровим, прямо у Слов'янську це заявляє????
Верещучка і шмигаль з держсекретарями КМУ і ЦОВВ з 2019 року, те ж у Слов'янську???.
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14.06.2026 11:36 Ответить
А голобородько до цього яке має відношення? Хіба що негативне 🤮
За зупинку ракетних програм він та його банда мародерів заслуговують хіба що на "довічний ецих з цв'яхами" (с)
Всі друзі/менеджери цього бідоносця або під підозрою, або вже втекли з країни. То чому їхній "лідор" досі при посаді? Просто сюр...
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14.06.2026 11:38 Ответить
Ішак це не твоя заслуга, це заслуга українських воїнів їм і подяка.
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14.06.2026 11:40 Ответить
Из-за дурной головы ***** и Азот страдает обычная история для идиотов...
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14.06.2026 12:10 Ответить
 
 