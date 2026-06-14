Пострадали нефтяной объект в Ярославской области и предприятие "Азот" в Тульской области, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение украинских ударов по объектам в Ярославской и Тульской областях России.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по объектам в глубине России
Глава государства отметил, что есть хорошие результаты наших воинов в применении дальнобойных ударов по важным объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины.
"Более чем в 700 километрах от нашей государственной границы - в Ярославском регионе России - бойцы СБУ поразили нефтяной объект, имевший значение для резерва государства-агрессора. Воины нашей армии достигли целей в Тульском регионе России - по предприятию "Азот", от деятельности которого зависят возможности по производству взрывчатых веществ", - отметил он.
Зеленский напомнил, что в шести российских аэропортах были введены ограничения авиасообщения, а в целом за период с вчерашнего вечера в 28 регионах России объявлялась воздушная тревога.
Поражение логистики и промышленных объектов
По его словам, были также попадания и по военной логистике оккупанта на временно оккупированной территории Украины.
"Украина выполняет план дальнобойных санкций против России и определенные задачи по нанесению ударов средней дальности в ответ на отказ России завершить эту войну. Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда и пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!", - резюмирует он.
Что предшествовало?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Верещучка і шмигаль з держсекретарями КМУ і ЦОВВ з 2019 року, те ж у Слов'янську???.
За зупинку ракетних програм він та його банда мародерів заслуговують хіба що на "довічний ецих з цв'яхами" (с)
Всі друзі/менеджери цього бідоносця або під підозрою, або вже втекли з країни. То чому їхній "лідор" досі при посаді? Просто сюр...