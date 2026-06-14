Кадры абордажа танкера "теневого флота" РФ британскими коммандос в Ла-Манше по приказу Стармера

В сети появились кадры спецоперации по перехвату танкера "теневого флота" РФ в проливе Ла-Манш.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судно SMYRTOS было остановлено в ходе операции, проведенной британскими военными и сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

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На борт танкера высадились бойцы Королевской морской пехоты, которые провели проверку судна совместно с представителями правоохранительных органов.

Поддержку операции обеспечивали вертолеты, авиация, фрегат и минный тральщик.

Отмечается, что поручение о проведении операции британским Вооруженным силам было дано премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Видео рейда обнародовало правительство Великобритании.

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