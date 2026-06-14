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Кадры абордажа танкера "теневого флота" РФ британскими коммандос в Ла-Манше по приказу Стармера

В сети появились кадры спецоперации по перехвату танкера "теневого флота" РФ в проливе Ла-Манш.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судно SMYRTOS было остановлено в ходе операции, проведенной британскими военными и сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

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На борт танкера высадились бойцы Королевской морской пехоты, которые провели проверку судна совместно с представителями правоохранительных органов.

Поддержку операции обеспечивали вертолеты, авиация, фрегат и минный тральщик.

Отмечается, что поручение о проведении операции британским Вооруженным силам было дано премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Видео рейда обнародовало правительство Великобритании.

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Автор: 

Великобритания (5306) корабль (2075) танкер (264) Стармер Кир (369)
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Топ комментарии
+13
Британці молодці , респектище 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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14.06.2026 15:16 Ответить
+7
Москалів потопити, нафту конфіскувати а корито на метал порізати.
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14.06.2026 15:14 Ответить
+6
Хоч є чим зайнятись "британським командос"
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14.06.2026 15:12 Ответить
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Хоч є чим зайнятись "британським командос"
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14.06.2026 15:12 Ответить
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14.06.2026 15:24 Ответить
до речі, куди поділись прикомандировані до танкера браві вагнера з покемонами ?
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14.06.2026 15:55 Ответить
Москалів потопити, нафту конфіскувати а корито на метал порізати.
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14.06.2026 15:14 Ответить
Британці молодці , респектище 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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14.06.2026 15:16 Ответить
Підтримку операції забезпечували гелікоптери, авіація, фрегат та мінний тральщик.
Джерело: https://censor.net/ua/v4008278

Ще пару субмарин потрібно було підігнати. Танкери небезпечний противник.
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14.06.2026 15:18 Ответить
Танкер - прикриття, камуфляж. Зовні - як старий танкер, а всередині - тіньовий дрононосець або навіть мініфрегат.
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14.06.2026 15:35 Ответить
А що, якщо цей танкер перевозив танки?
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14.06.2026 15:47 Ответить
Та ви смієтеся, а британці просто перестрахувалися! Раптом на тому танкері сидів особисто капітан Джек Горобець із роти "Вагнера" і тримав запальничку біля відкритого люка з нафтою? Субмарини, мабуть, просто на базі забули, інакше й їх би пригнали під воду для повного комплекту! 😂
Але якщо серйозно, російський тіньовий танкер - це реально найстрашніша зброя кремля навіть без гармат. Це ж іржава, зношена "плавуча екологічна бомба" на 100 тисяч тонн нафти і без жодної страховки. Головний страх британців був у тому, щоб переляканий екіпаж не вирішив раптом погратись у "Врагу не сдается наш гордый Варяг" і не влаштував патріотичне шоу під гаслом "Погибаю, но не сдаюсь!". Тоді б відмивати Ла-Манш від мазуту довелося б наступні років тридцять усім Альянсом. Тому весь цей ескорт потрібен був не для морського бою, а для чистої психології та безпеки. Гелікоптери забезпечили ефект "вау, здаємось!", фрегат працював головним вагомим аргументом, а мінний тральщик підігнали про всяк випадок - раптом по дорозі від цього корита почнуть відвалюватися шматки обшивки....Ну а величезний літак-розвідник P-8 Poseidon викликали для того, щоб за допомогою своїх *********** радарів та тепловізорів хоч якось розгледіти під шарами іржі та бруду, де у цього корита взагалі капітанський місток і куди там висаджувати десант......
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14.06.2026 15:41 Ответить
😁🤣
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14.06.2026 15:54 Ответить
Тільки як ця могутня британська армада могла б убезпечити Ла-Манш у разі навмисного чи ненавмисного виливу нафти з російського танкера?
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14.06.2026 15:54 Ответить
Ну перевірили, далі що? Нехай пливе?
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14.06.2026 15:19 Ответить
Через протоку Ла-Манш в обох напрямках щодня проходить у середньому від 3 до 5 танкерів російського тіньового флоту. : Щомісяця через Ла-Манш проходить декілька десятків підсанкційних танкерів. Звітність фіксує близько 100-120 проходів на місяць, що забезпечує безперервний трафік нафти з балтійських портів рф (таких як Усть-Луга та Приморськ) до країн Азії. Раніше Велика Британія переважно обмежувалася лише пасивним супроводженням суден. Проте ситуація радикально змінилася: Сьогодні як бачимо Королівські морські комодос Великої Британії за підтримки авіації вперше провели штурмову операцію безпосередньо в Ла-Манші, https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.theguardian.com/uk-news/2026/jun/14/british-forces-intercept-russian-shadow-fleet-vessel-english-channel&ved=2ahUKEwji9aPH0IaVAxVySzABHYRRE6kQy_kOeggIAggACA0QDA&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw3Hzt4BOk-969FuBEe1QMy0&ust=1781523019750000 затримавши та конфіскувавши підсанкційний танкер Smyrtos, який перевозив понад 100 тисяч тонн російської нафти.
⚖️ Чому ж зараз затримання стало юридично можливим?
Раніше Британія боялася штурмувати ці судна, оскільки за міжнародним морським правом (UNCLOS) не можна без суворих підстав атакувати цивільне судно під прапором іншої держави у міжнародних водах. Але у випадку зі Smyrtos виник бездоганний юридичний привід: за кілька днів до цього під дипломатичним тиском ЄС Камерун офіційно позбавив цей танкер своєї реєстрації (викинув із суднового реєстру). Судно автоматично набуло статусу «stateless» (без держави / без прапора). А а міжнародним правом, корабель без прапора вважається піратським або бродячим, і будь-яка країна має законне право висадити на нього десант для перевірки .Оскільки на борту було 101 400 тонн підсанкційної російської нафти Urals, Британія скористалася своїм внутрішнім законодавством про санкції та заарештувала вантаж. : Танкер примусово розвернули на спеціальну закриту якірну стоянку біля південного узбережжя Англії (в районі Веймута) для проведення обшуків, екологічного контролю та розслідування. Тобто вже не відпустять.....Цей прецедент створив готову, юридично бездоганну схему для знищення російського тіньового флоту без порушення міжнародного морського права.
Чому ця схема є робочою і має бути по суті довідником і інструкцією для подальших дій у єффектівний боротьбі с тіньовим флотом рф:
Позбавлення прапора (Deflagging): За Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS), судно в міжнародних водах підпорядковується виключно законам країни свого прапора (держави реєстрації). Якщо «країна-дешевого прапора» (як-от Камерун, Габон, Панама чи Ліберія) під дипломатичним тиском Заходу анулює реєстрацію судна, воно миттєво втрачає цей захист.Статус «Stateless» (Без держави): Без чинного прапора судно юридично перетворюється на морського примару. Воно втрачає право на мирний прохід і територіальний імунітет....
.Право на абордаж (Right of Visit): Відповідно до статті 110 UNCLOS, будь-який військовий корабель будь-якої країни має законне право висадити десант на судно без прапора для перевірки його документів.
Конфіскація за внутрішніми законами: Щойно спецназ піднімається на борт такого «нічийного» судна, подальша його доля вирішується законами тієї країни, яка його затримала. Оскільки Велика Британія має жорстке внутрішнє законодавство проти російської підсанкційної нафти, арешт вантажу та самого танкера стає абсолютно легальним.
Чому Росія вразлива перед цією тактикою: А тому , що 70-80% російського тіньового флоту зареєстровано у дуже обмеженому колі країн (Панама, Ліберія, Маршаллові Острови, Габон, Камерун). Заходу значно простіше дипломатично чи фінансово «дотиснути» уряди цих кількох держав, ніж ганятися за сотнями окремих танкерів.
Страховий колапс: Щойно судно втрачає прапор, воно автоматично втрачає будь-яку (навіть фіктивну) страховку. Без цього жоден цивільний порт чи термінал у світі (навіть в Індії чи Китаї) не має права прийняти його у своїй гавані через загрозу колосальних екологічних штрафів.
Таким чином, Лондон продемонстрував усім союзникам по НАТО та ЄС новий алгоритм дій: Дипломатичний тиск ➡️ Позбавлення прапора ➡️ Військове перехоплення ➡️ Конфіскація........
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14.06.2026 15:20 Ответить
Це все діє, коли міжнародне право захищене реальною силою.
Розпочинати війну за рашистами навряд чи входило у плани Великої Британії. Навряд чи британський абордаж і цього разу відбувався без погодження з путлєром.
А якби цей танкер ще й конвоював фрегат чи субмарина рашистів? Такі конвої вже час від часу виявляються.
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14.06.2026 15:47 Ответить
Достаточно было прислать два наряда полиции на лодке. Надо лечиться от макронизма.
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14.06.2026 15:21 Ответить
Післязавтра відпустять.
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14.06.2026 15:22 Ответить
Команду на реи, танкер Украине , всё проще пареной репы...
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14.06.2026 15:24 Ответить
Ну круто, а вже відпустили?
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14.06.2026 15:26 Ответить
Агент 007 переміг агента 0,7
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14.06.2026 15:31 Ответить
Русню треба ізольовувати по всьому світові. Скоти не мають мати доступу до цивілізованого світу.
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14.06.2026 15:33 Ответить
Танкер из Камеруна. Они всегда выбирают африканцев. Что сможет сделать жалкий Камерун Европе.
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14.06.2026 15:38 Ответить
Там у всіх "жалкоє" підпорядкування
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14.06.2026 15:56 Ответить
А далі?? Опитають та відпустять? Бо ноту протесту отримають??
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14.06.2026 15:35 Ответить
Прав, Британіє! Володарко морів!
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14.06.2026 15:43 Ответить
Они будто крейсер масква штурмуют. Немцы во второй мировой просто подплывали на маленькой субмарине к танкерам без конвоя, высаживали на резиновой лодке пару человек, проверяли документы и потом решали топить или нет. И так терроризировали весь Ла-Манш почти всю войну. Както справлялись ...
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14.06.2026 15:50 Ответить
Як оператор може йти попереду командос які "зачищають" судно?
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14.06.2026 15:52 Ответить
Камера на шоломі,там нема оператора
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14.06.2026 15:55 Ответить
Дивись з 3:05. Якщо це камера на шоломі командос, то цей командос півтора метри зростом.
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14.06.2026 16:00 Ответить
Сравни видео с реальных го про на шлемах или бодикамерах и с этим Голливудом. Тут явно профессиональный оператор очень четко выдерживает кадр и картинку.
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14.06.2026 16:09 Ответить
голівуд
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14.06.2026 15:56 Ответить
інноді русня на таких танкерах і зброю перевозить ...Молодці Британія !!! 🇬🇧 ❤️...
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14.06.2026 15:59 Ответить
Якби, Україна не спалила корвет "вялий", новина звучала б так:
- Англійський спецназ, супроводжував, танкер"тіньового" флоту рф...
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14.06.2026 16:06 Ответить
Молодці!!! По іншому в даний час неможливо.
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14.06.2026 16:10 Ответить
 
 