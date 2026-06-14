Кадры абордажа танкера "теневого флота" РФ британскими коммандос в Ла-Манше по приказу Стармера
В сети появились кадры спецоперации по перехвату танкера "теневого флота" РФ в проливе Ла-Манш.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судно SMYRTOS было остановлено в ходе операции, проведенной британскими военными и сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
На борт танкера высадились бойцы Королевской морской пехоты, которые провели проверку судна совместно с представителями правоохранительных органов.
Поддержку операции обеспечивали вертолеты, авиация, фрегат и минный тральщик.
Отмечается, что поручение о проведении операции британским Вооруженным силам было дано премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Видео рейда обнародовало правительство Великобритании.
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Джерело: https://censor.net/ua/v4008278
Ще пару субмарин потрібно було підігнати. Танкери небезпечний противник.
Але якщо серйозно, російський тіньовий танкер - це реально найстрашніша зброя кремля навіть без гармат. Це ж іржава, зношена "плавуча екологічна бомба" на 100 тисяч тонн нафти і без жодної страховки. Головний страх британців був у тому, щоб переляканий екіпаж не вирішив раптом погратись у "Врагу не сдается наш гордый Варяг" і не влаштував патріотичне шоу під гаслом "Погибаю, но не сдаюсь!". Тоді б відмивати Ла-Манш від мазуту довелося б наступні років тридцять усім Альянсом. Тому весь цей ескорт потрібен був не для морського бою, а для чистої психології та безпеки. Гелікоптери забезпечили ефект "вау, здаємось!", фрегат працював головним вагомим аргументом, а мінний тральщик підігнали про всяк випадок - раптом по дорозі від цього корита почнуть відвалюватися шматки обшивки....Ну а величезний літак-розвідник P-8 Poseidon викликали для того, щоб за допомогою своїх *********** радарів та тепловізорів хоч якось розгледіти під шарами іржі та бруду, де у цього корита взагалі капітанський місток і куди там висаджувати десант......
⚖️ Чому ж зараз затримання стало юридично можливим?
Раніше Британія боялася штурмувати ці судна, оскільки за міжнародним морським правом (UNCLOS) не можна без суворих підстав атакувати цивільне судно під прапором іншої держави у міжнародних водах. Але у випадку зі Smyrtos виник бездоганний юридичний привід: за кілька днів до цього під дипломатичним тиском ЄС Камерун офіційно позбавив цей танкер своєї реєстрації (викинув із суднового реєстру). Судно автоматично набуло статусу «stateless» (без держави / без прапора). А а міжнародним правом, корабель без прапора вважається піратським або бродячим, і будь-яка країна має законне право висадити на нього десант для перевірки .Оскільки на борту було 101 400 тонн підсанкційної російської нафти Urals, Британія скористалася своїм внутрішнім законодавством про санкції та заарештувала вантаж. : Танкер примусово розвернули на спеціальну закриту якірну стоянку біля південного узбережжя Англії (в районі Веймута) для проведення обшуків, екологічного контролю та розслідування. Тобто вже не відпустять.....Цей прецедент створив готову, юридично бездоганну схему для знищення російського тіньового флоту без порушення міжнародного морського права.
Чому ця схема є робочою і має бути по суті довідником і інструкцією для подальших дій у єффектівний боротьбі с тіньовим флотом рф:
Позбавлення прапора (Deflagging): За Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS), судно в міжнародних водах підпорядковується виключно законам країни свого прапора (держави реєстрації). Якщо «країна-дешевого прапора» (як-от Камерун, Габон, Панама чи Ліберія) під дипломатичним тиском Заходу анулює реєстрацію судна, воно миттєво втрачає цей захист.Статус «Stateless» (Без держави): Без чинного прапора судно юридично перетворюється на морського примару. Воно втрачає право на мирний прохід і територіальний імунітет....
.Право на абордаж (Right of Visit): Відповідно до статті 110 UNCLOS, будь-який військовий корабель будь-якої країни має законне право висадити десант на судно без прапора для перевірки його документів.
Конфіскація за внутрішніми законами: Щойно спецназ піднімається на борт такого «нічийного» судна, подальша його доля вирішується законами тієї країни, яка його затримала. Оскільки Велика Британія має жорстке внутрішнє законодавство проти російської підсанкційної нафти, арешт вантажу та самого танкера стає абсолютно легальним.
Чому Росія вразлива перед цією тактикою: А тому , що 70-80% російського тіньового флоту зареєстровано у дуже обмеженому колі країн (Панама, Ліберія, Маршаллові Острови, Габон, Камерун). Заходу значно простіше дипломатично чи фінансово «дотиснути» уряди цих кількох держав, ніж ганятися за сотнями окремих танкерів.
Страховий колапс: Щойно судно втрачає прапор, воно автоматично втрачає будь-яку (навіть фіктивну) страховку. Без цього жоден цивільний порт чи термінал у світі (навіть в Індії чи Китаї) не має права прийняти його у своїй гавані через загрозу колосальних екологічних штрафів.
Таким чином, Лондон продемонстрував усім союзникам по НАТО та ЄС новий алгоритм дій: Дипломатичний тиск ➡️ Позбавлення прапора ➡️ Військове перехоплення ➡️ Конфіскація........
Розпочинати війну за рашистами навряд чи входило у плани Великої Британії. Навряд чи британський абордаж і цього разу відбувався без погодження з путлєром.
А якби цей танкер ще й конвоював фрегат чи субмарина рашистів? Такі конвої вже час від часу виявляються.
- Англійський спецназ, супроводжував, танкер"тіньового" флоту рф...