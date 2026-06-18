Украинский дрон "выбирает" грузовик в потоке автомобилей на дороге в Белгороде и атакует цель. ВИДЕО

В сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен точечный удар украинского FPV-дрона по российскому грузовику в Белгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атака была проведена на одной из загруженных гражданским транспортом дорог города.

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Несмотря на плотный автомобильный поток, украинский беспилотник выборочно атаковал именно кабину фуры. При этом беспилотник сориентировался в пространстве и обошел гражданские легковые автомобили, которые двигались вплотную к цели.

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