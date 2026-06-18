РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
20181 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
6 783 19

Украинский дрон "выбирает" грузовик в потоке автомобилей на дороге в Белгороде и атакует цель. ВИДЕО

В сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен точечный удар украинского FPV-дрона по российскому грузовику в Белгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атака была проведена на одной из загруженных гражданским транспортом дорог города.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Несмотря на плотный автомобильный поток, украинский беспилотник выборочно атаковал именно кабину фуры. При этом беспилотник сориентировался в пространстве и обошел гражданские легковые автомобили, которые двигались вплотную к цели.

Читайте: РФ маскирует бензовозы под гражданский транспорт из-за ударов ВСУ по логистике в Крым, - ВМС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны превратили ключевую трассу в оккупированный Крым в "шоссе смерти", — The Guardian

Автор: 

перевозки (503) логистика (110) дроны (7403) Белгород (505)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
18.06.2026 12:47 Ответить
+12
Білгород - це ісконно-українське місто, яке ******* Члєнін.
показать весь комментарий
18.06.2026 12:48 Ответить
+12
На червоний, *****, хтів проїхати
показать весь комментарий
18.06.2026 12:50 Ответить

Загрузка...

 
 