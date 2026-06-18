Український дрон "обирає" вантажівку у потоці автомобілів на дорозі у Бєлгороді та атакує ціль. ВIДЕО камер спостереження
У мережі з'явилися кадри об'єктивного контролю, на яких зафіксовано точковий удар українського FPV-дрона по російській вантажівці у Бєлгороді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, атака проведена на одній із завантажених цивільним транспортом доріг міста.
Попри щільний автомобільний потік, український безпілотник вибірково атакував саме кабіну фури. При цьому безпілотник зорієнтувався у просторі та оминув цивільні легковики, які рухалися впритул до цілі.
Топ коментарі
+6 Wild MadDog
показати весь коментар18.06.2026 12:47 Відповісти Посилання
+5 Dic Dolovo
показати весь коментар18.06.2026 12:48 Відповісти Посилання
+3 Грицько Добрий
показати весь коментар18.06.2026 12:50 Відповісти Посилання
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