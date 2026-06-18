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Український дрон "обирає" вантажівку у потоці автомобілів на дорозі у Бєлгороді та атакує ціль. ВIДЕО камер спостереження

У мережі з'явилися кадри об'єктивного контролю, на яких зафіксовано точковий удар українського FPV-дрона по російській вантажівці у Бєлгороді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атака проведена на одній із завантажених цивільним транспортом доріг міста.

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Попри щільний автомобільний потік, український безпілотник вибірково атакував саме кабіну фури. При цьому безпілотник зорієнтувався у просторі та оминув цивільні легковики, які рухалися впритул до цілі.

Читайте: РФ маскує бензовози під цивільний транспорт через удари ЗСУ по логістиці до Криму, - ВМС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дрони перетворили ключову трасу до окупованого Криму на "шосе смерті", - The Guardian

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перевезення (1115) логістика (146) дрони (8479) Бєлгород (559)
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Топ коментарі
+6
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18.06.2026 12:47 Відповісти
+5
Білгород - це ісконно-українське місто, яке ******* Члєнін.
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18.06.2026 12:48 Відповісти
+3
На червоний, *****, хтів проїхати
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18.06.2026 12:50 Відповісти

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