Український дрон "обирає" вантажівку у потоці автомобілів на дорозі у Бєлгороді та атакує ціль. ВIДЕО камер спостереження

У мережі з'явилися кадри об'єктивного контролю, на яких зафіксовано точковий удар українського FPV-дрона по російській вантажівці у Бєлгороді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атака проведена на одній із завантажених цивільним транспортом доріг міста.

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Попри щільний автомобільний потік, український безпілотник вибірково атакував саме кабіну фури. При цьому безпілотник зорієнтувався у просторі та оминув цивільні легковики, які рухалися впритул до цілі.

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