"Москва будет гореть": Telegram-канал мэра Москвы Собянина взломали и объявили сбор средств на дроны для ВСУ. ВИДЕО
Неизвестные взломали личный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина и разместили там сбор средств на покупку дронов для украинской армии.
Об этом пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Это произошло 21 июня, когда Собянин отмечал свой 68-й день рождения.
Также в канале мэра российской столицы публиковались сообщения "Москва будет гореть" и "Слава Украине".
В настоящее время канал Собянина недоступен.
Известно, что в ноябре 2025 года СБУ сообщила Собянину о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І у хакерів - свій