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"Москва будет гореть": Telegram-канал мэра Москвы Собянина взломали и объявили сбор средств на дроны для ВСУ. ВИДЕО

Неизвестные взломали личный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина и разместили там сбор средств на покупку дронов для украинской армии.

Об этом пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Это произошло 21 июня, когда Собянин отмечал свой 68-й день рождения.

Также в канале мэра российской столицы публиковались сообщения "Москва будет гореть" и "Слава Украине".

Канал мэра Москвы Собянина в Telegram взломали
Канал мэра Москвы Собянина в Telegram взломали

В настоящее время канал Собянина недоступен.

Читайте: Москву ночью атаковали около 60 дронов: в столичных аэропортах ввели ограничения

Известно, что в ноябре 2025 года СБУ сообщила Собянину о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины.

Автор: 

москва (3112) россия (89698) Собянин Сергей (53) взлом (88) Telegram (185)
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Топ комментарии
+32
Для кацапів, подібне, гірше всього - коли над ними насміхаються саме тим, чим вони пишаються...
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22.06.2026 09:33 Ответить
+14
У кожного - свій фронт !
І у хакерів - свій
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22.06.2026 09:53 Ответить
+9
громадянська війна на мацкві
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22.06.2026 09:42 Ответить

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