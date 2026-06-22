"Москва будет гореть": Telegram-канал мэра Москвы Собянина взломали и объявили сбор средств на дроны для ВСУ. ВИДЕО

Неизвестные взломали личный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина и разместили там сбор средств на покупку дронов для украинской армии.

Об этом пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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Это произошло 21 июня, когда Собянин отмечал свой 68-й день рождения.

Также в канале мэра российской столицы публиковались сообщения "Москва будет гореть" и "Слава Украине".





В настоящее время канал Собянина недоступен.

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Известно, что в ноябре 2025 года СБУ сообщила Собянину о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины.