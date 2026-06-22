УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8990 відвідувачів онлайн
Новини Відео
9 325 30

"Москва горітиме": Telegram-канал мера Москви Собяніна зламали та оприлюднили збір на дрони для ЗСУ. ВIДЕО

Невідомі зламали особистий Telegram-канал мера Москви Сергія Собяніна, оприлюднивши там збір на дрони для української армії.

Про це пише Радио Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Це відбулося 21 червня, коли Собянін відзначав своє 68-річчя.

Також у каналі мера російської столиці публікували повідомлення "Москва горітиме" і "Слава Україні".

Канал мера Москви Собяніна у Telegram зламали
Канал мера Москви Собяніна у Telegram зламали

Наразі канал Собяніна недоступний.

Читайте: Москву вночі атакували близько 60 дронів: у столичних аеропортах запровадили обмеження

Відомо, що у листопаді 2025 року СБУ повідомила Собяніну про підозру у пособництві веденню агресивної війни проти України.

Автор: 

москва (1221) росія (47931) Собянін Сергій (26) злам (59) Telegram (218)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Для кацапів, подібне, гірше всього - коли над ними насміхаються саме тим, чим вони пишаються...
показати весь коментар
22.06.2026 09:33 Відповісти
+14
У кожного - свій фронт !
І у хакерів - свій
показати весь коментар
22.06.2026 09:53 Відповісти
+9
громадянська війна на мацкві
показати весь коментар
22.06.2026 09:42 Відповісти

Завантаження...

 
 