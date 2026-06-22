"Москва горітиме": Telegram-канал мера Москви Собяніна зламали та оприлюднили збір на дрони для ЗСУ. ВIДЕО

Невідомі зламали особистий Telegram-канал мера Москви Сергія Собяніна, оприлюднивши там збір на дрони для української армії.

Про це пише Радио Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це відбулося 21 червня, коли Собянін відзначав своє 68-річчя.

Також у каналі мера російської столиці публікували повідомлення "Москва горітиме" і "Слава Україні".





Наразі канал Собяніна недоступний.

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Відомо, що у листопаді 2025 року СБУ повідомила Собяніну про підозру у пособництві веденню агресивної війни проти України.